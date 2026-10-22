Confcommercio Lecco: corso di cucina con le verdure di stagione

Il corso organizzato da CAT Unione Lecco si terrà l’11 e il 12 novembre dalle 17.30 alle 21.30

Due incontri per imparare a scegliere gli ingredienti, rispettare la stagionalità e sperimentare tecniche di cottura

LECCO – Verdure di stagione, tecniche di cottura e ricette creative: a Lecco arriva un corso dedicato a chi vuole valorizzare gli ingredienti dell’orto e trasformarli in piatti gustosi, equilibrati e curati anche nella presentazione. Si intitola “L’orto in cucina: salute e benessere in tavola” l’iniziativa organizzata da CAT Unione Lecco, la società di formazione e consulenza di Confcommercio Lecco.

Il percorso formativo avrà una durata complessiva di otto ore, suddivise in due appuntamenti in programma mercoledì 11 novembre e giovedì 12 novembre, dalle 17.30 alle 21.30. Le lezioni si svolgeranno nella cucina attrezzata della sede dell’associazione, in piazza Garibaldi 4 a Lecco. Per partecipare è necessario iscriversi entro lunedì 2 novembre.

L’obiettivo è fornire strumenti pratici per scegliere, preparare e cucinare le verdure, imparando a riconoscerne qualità, freschezza e stagionalità. Durante gli incontri verranno approfondite le tecniche più adatte ai diversi ortaggi, con attenzione ai tempi e ai metodi di cottura: dalle preparazioni più delicate, pensate per conservare la croccantezza, a quelle più intense, capaci di esaltare aromi e consistenze.

Spazio anche alla sperimentazione, con la possibilità di combinare ingredienti e sapori per realizzare un menù creativo, equilibrato e ricco di colori. Il programma comprende inoltre indicazioni sulla presentazione dei piatti, con piccoli accorgimenti per rendere le preparazioni più invitanti.

Non mancherà il momento dedicato all’assaggio: al termine di ogni incontro è prevista una degustazione delle ricette realizzate, occasione per condividere impressioni, confrontarsi sulle tecniche utilizzate e raccogliere idee da riproporre nella cucina di tutti i giorni.

Il corso si rivolge a chi desidera ampliare le proprie competenze ai fornelli e scoprire nuovi modi per portare in tavola le verdure, coniugando gusto, creatività e attenzione al benessere.

Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare l’Ufficio Formazione di Confcommercio Lecco all’indirizzo email formazione@ascom.lecco.it oppure telefonare al numero 0341 356911. Il termine per aderire è fissato a lunedì 2 novembre.