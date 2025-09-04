Confcommercio Lecco. Corso di italiano per titolari e dipendenti stranieri

Un percorso di 16 ore complessive

Le iscrizioni vanno effettuate entro lunedì 15 settembre

LECCO – Un corso di italiano destinato a titolari e dipendenti stranieri di attività turistiche e commerciali, che per necessità lavorative abbiano l’esigenza di migliorare le proprie competenze linguistiche. Un’opportunità preziosa per potere così gestire in modo più efficace la comunicazione al lavoro e affrontare con serenità le situazioni quotidiane della propria attività, migliorando il rapporto con i clienti.

Cat Unione Lecco, società di formazione e consulenza di Confcommercio Lecco, organizza questo percorso di 16 ore complessive, che si terrà presso le aule formative dell’associazione in piazza Garibaldi 4. Il calendario è il seguente: 24 settembre, 1-8-15-22-29 ottobre, 5-12 novembre. Le lezioni si terranno il mercoledì pomeriggio dalle ore 15 alle ore 17. Le iscrizioni vanno effettuate entro lunedì 15 settembre: è previsto un rimborso pari al 100% della quota sostenuta per le imprese regolarmente iscritte agli Enti Bilaterali del Terziario e del Turismo.

L’obiettivo è fornire gli strumenti necessari per interagire efficacemente con clienti, consulenti, commercialisti, organi di vigilanza, uffici della Pubblica Amministrazione e altri interlocutori professionali. Il programma è il seguente: accogliere e assistere i clienti in modo chiaro e cordiale; dialogare con fornitori, consulenti, uffici pubblici e organi di vigilanza; gestire richieste, ordini e documenti in italiano; comprendere e utilizzare espressioni comuni nel contesto lavorativo; rispondere al telefono in modo professionale; prenotazioni e ordini telefonici; role-play: simulazione di scenari lavorativi reali.

Per ulteriori informazioni e per iscrizioni (da effettuare entro il 15 settembre) contattare Confcommercio Lecco – Ufficio Formazione: email formazione@ascom.lecco.it ; tel. 0341/356911.