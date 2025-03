Confcommercio Lecco: focus su finanza e autodeterminazione femminile

Lunedì 10 marzo alle 18.30, Confcommercio Lecco ospita un incontro dedicato all’indipendenza finanziaria femminile

LECCO – Un evento pensato per tutte le donne che vogliono prendere in mano il proprio futuro finanziario. Lunedì 10 marzo, alle ore 18.30, presso la sede di Confcommercio Lecco in piazza Garibaldi 4, si terrà l’incontro “Longevity: finanza ed empowerment femminile”, promosso dal Gruppo Terziario Donna di Confcommercio Lecco.

L’iniziativa, organizzata in occasione della Giornata Internazionale della Donna, ha l’obiettivo di fornire strumenti concreti per una maggiore consapevolezza economica. Un tema centrale per il mondo femminile, come sottolinea Mariangela Tentori, presidente del Gruppo Terziario Donna: “L’obiettivo dell’incontro è fornire strumenti concreti per affrontare il proprio futuro finanziario con consapevolezza e lungimiranza. Indipendenza economica e autodeterminazione rappresentano un passo verso la parità di genere”.

L’appuntamento vedrà gli interventi di Stefania Fumagalli, consulente finanziario Allianz Bank e consigliere del Gruppo Terziario Donna, e di Veronica Fradigrada, Key Account Manager di Allianz Global Investors. Due relatrici esperte che offriranno una panoramica su strategie finanziarie e gestione delle risorse economiche, con l’obiettivo di rendere accessibile un tema spesso percepito come complesso.

L’incontro è aperto a tutte le cittadine, non solo alle associate di Confcommercio Lecco, ed è a ingresso libero. È possibile iscriversi sul sito ufficiale di Confcommercio Lecco (www.confcommerciolecco.it).

L’iniziativa si inserisce in un percorso più ampio di consapevolezza e crescita, allineato al Goal 5 dell’Agenda Onu 2030, che riconosce l’indipendenza economica come un fattore chiave per l’autodeterminazione delle donne. “Raggiungere la parità di genere significa anche garantire a tutte le donne strumenti adeguati per pianificare il proprio futuro con sicurezza e autonomia”, conclude Tentori.