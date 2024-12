Confcommercio Lecco, inaugurata la nuova sede del Fondo di Garanzia

Breve cerimonia alla presenza delle autorità, a impartire la benedizione il prevosto

“Restituito uno spazio che ha una funzione sociale importante”

LECCO – E’ stata inaugurata ufficialmente lunedì 16 dicembre la nuova sede del Fondo di Garanzia di Confcommercio Lecco, collocata al primo piano della nuova palazzina di via Roma 51 (Palazzo Ghislanzoni) a Lecco. Gli uffici, operativi già da metà novembre, hanno ospitato una breve cerimonia che ha visto la benedizione da parte del prevosto di Lecco, Monsignor Bortolo Uberti; presente per l’occasione anche il sindaco di Lecco, Mauro Gattinoni. Ad accoglierli i vertici del Confidi di Confcommercio Lecco: il presidente Angelo Belgeri, il suo vice Luca Spreafico, i consiglieri Giulio Bonaiti, Peppino Ciresa, Sergio Colombo, Lucio Corti, il direttore del Fondo di Garanzia, Roberto Mariani, insieme ai collaboratori. Presenti anche il presidente di Confcommercio Lecco, Antonio Peccati, e il direttore Alberto Riva.

“Qui svolgete un servizio prezioso per gli imprenditori e le famiglie, offrendo garanzie perché il lavoro si sviluppo e dia prospettive: l’augurio è che incontrando voi le persone possano trovare sempre una speranza”, ha sottolineato il Prevosto. Il sindaco Gattinoni ha evidenziato come l’intervento di rigenerazione urbana come quello di Palazzo Ghislanzoni abbia “restituito uno spazio che ha una funzione sociale importante: sia perché indirettamente producete un effetto leva sui vostri soci sia per quanto farete nell’altra parte del palazzo come welfare e formazione. Complimenti per quanto siete riusciti a fare”.

Il presidente Angelo Belgeri ha ringraziato per la presenza, rimarcando il valore dell’operazione voluta dal Fondo di Garanzia e assicurando una presenza costante e professionale a fianco di quanti hanno bisogno di un sostegno e di una consulenza per quanto riguarda finanziamenti e investimenti.

I riferimenti del Fondo di Garanzia di Confcommercio Lecco restano invariati anche nella sede di via Roma 51: email info@fondodigaranzialecco.it; tel. 0341286167. Cambiano invece gli orari: in occasione del trasferimento nei nuovi uffici, il Fondo di Garanzia ha infatti deciso di adottare l’orario continuato di apertura al pubblico dalle ore 8.30 alle ore 17, da lunedì a venerdì.