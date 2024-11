Confcommercio Lecco incontra il comune per parlare del lungolago

Il tema parcheggi preoccupa particolarmente i commercianti

L’appuntamento fissato per il prossimo 3 dicembre

LECCO – Settimana prossima Confcommercio Lecco e Comune di Lecco si confronteranno su un tema di grande interesse per gli operatori e anche per la cittadinanza: il lungolago. Subito dopo il rinnovo del Consiglio Direttivo della Zona 3 di Confcommercio Lecco (che comprende i Comuni di Lecco, Malgrate e Pescate) era stata indirizzata una lettera al Comune di Lecco per evidenziare alcune problematiche e per richiedere un incontro. E l’appuntamento è stato fissato per martedì prossimo, 3 dicembre, presso il municipio.

Al confronto prenderanno parte il presidente della Zona 3 di Confcommercio Lecco, Peppino Ciresa, il presidente di Confcommercio Lecco, Antonio Peccati, e il direttore di Confcommercio Lecco, Alberto Riva. Un tema, quello del waterfront, su cui Confcommercio Lecco si è spesa molto, anche in passato, stimolando e offrendo collaborazione.

I lavori avviati per la riqualificazione del lungolago cittadino preoccupano moltissimo i commercianti di Lecco che operano nelle zone interessate al cantiere: lo dimostrano anche le 1500 firme raccolte in breve tempo per richiedere modifiche e soprattutto maggiore attenzione al tema dei parcheggi.

“Il nostro auspicio è che si possa trovare una soluzione – evidenzia il presidente della Zona 3 Peppino Ciresa – La carenza di posti auto è sotto gli occhi di tutti: residenti, imprese e clienti. Per questo chiediamo che sia valutata la pianificazione di un intervento di salvaguardia dei parcheggi, aumentandone il numero rispetto a quanto ipotizzato in sede di progettazione. Dare una risposta su questo fronte è fondamentale per la tutela delle nostre attività e quindi dell’occupazione”.