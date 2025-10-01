Confcommercio Lecco premia 25 “Maestri del Commercio”. La cerimonia il 12

L’iniziativa organizzata da 50&Più Lecco

Milani: “Una giornata di festa in cui premiare gli imprenditori punto di riferimento nelle nostre comunità”

LECCO – E’ tutto pronto per la cerimonia dei Maestri del Commercio 2025 in programma domenica 12 ottobre con inizio alle ore 10.30 presso la sala conferenze di Palazzo del Commercio (sede di Confcommercio Lecco) in piazza Garibaldi a Lecco. L’iniziativa, organizzata dalla associazione 50&Più Lecco, vedrà la consegna di 25 onorificenze a commercianti che si sono distinti per una lunga carriera dietro il bancone. In particolare 5 persone verranno premiate per avere superato i 25 anni di attività (provenienti da Abbadia, Casatenovo, Civate, Oggiono e Pescate), 10 per i 40 anni (Lecco, Bulciago, Casatenovo, Colico, Olginate, Osnago, Robbiate e Valmadrera) e 10 per i 50 (Lecco, Costa Masnaga, Merate, Valmadrera e Varenna).

“Il riconoscimento per chi ha 25-40-50 anni di attività vuole essere una giornata di festa in cui andare a premiare quegli imprenditori che sono punto di riferimento nelle nostre comunità grazie al legame tra negozi e residenti”, spiega il presidente di 50&Più Lecco, Eugenio Milani.

La giornata inizierà alle ore 8.30 con la messa presso la Basilica di San Nicolò a Lecco. Alle ore 10.15 ritrovo presso la sala di piazza Garibaldi e inizio della cerimonia alle ore 10.30, con i saluti del presidente di Confcommercio Lecco, Antonio Peccati, dei rappresentanti delle istituzioni e del presidente di 50&Più Lecco, Eugenio Milani. A seguire spazio alla cerimonia di consegna dei riconoscimenti previsti. L’onorificenza di Maestro del Commercio consiste in un diploma e in un distintivo: “Aquila d’Argento” per gli operatori con almeno 25 anni di attività, “Aquila d’Oro” per quanti possono vantare un’anzianità di almeno 40 anni e “Aquila di Diamante” per gli operatori che hanno svolto attività per almeno 50 anni (a loro verrà consegnata anche una targa, ndr).