Confcommercio Lecco, prosegue la campagna di sensibilizzazione sul tema dell’autismo

Sostenere idea di città inclusiva che riconosce le fragilità e sa affrontarle senza discriminazioni

Martedì 13 febbraio sono state protagoniste le cartolibrerie

LECCO – Continua presso Confcommercio Lecco la campagna per sensibilizzare il territorio e le imprese, promuovendo una cultura generativa di qualità della vita, con particolare attenzione al tema dell’autismo. L’obiettivo è quello di sostenere un’idea di città inclusiva che riconosce le fragilità e sa affrontarle senza discriminazioni, a partire dalle professionalità che maggiormente impattano con il mondo degli adolescenti e dei giovani.

E’ questo l’obiettivo di un percorso ad hoc realizzato da Asst Lecco Ospedale Manzoni di Lecco con la collaborazione di Comune di Lecco, Provincia di Lecco, Politecnico e delle associazioni imprenditoriali. La seconda tappa del progetto “Traiettorie evolutive e inclusione territoriale in adolescenti con Disturbo dello spettro autistico” si è tenuta presso Confcommercio Lecco martedì 13 febbraio con il coinvolgimento del settore cartolibrerie-edicole (tra i partecipanti anche il presidente dello Snag Lecco, Michele Preda).

Dopo il saluto introduttivo del direttore di Confcommercio Lecco, Alberto Riva, che ha ricordato l’obiettivo del percorso (“Vogliamo collaborare e supportare l’Asst in questa iniziativa per creare una città che sia inclusiva e capace di promuovere una vera integrazione”), anche in occasione del secondo incontro hanno preso la parola le dottoresse Grazia Giana (neuropsichiatra infantile) e Arianna Ravo (educatrice professionale), afferenti alla Uonpia Lecco diretta dal dottor Ottaviano Martinelli: “L’idea è quella di uscire dall’ambito dell’ospedale e “spendersi” sul territorio per creare una comunità capace di prendersi cura. L’accoglienza per questo progetto è stata davvero ottima e non possiamo che ringraziare le associazioni e le istituzioni. Vogliamo attivare iniziative per promuovere in particolare l’inclusione e l’autonomia di adolescenti e giovani adulti con disturbo dello spettro autistico ad alto funzionamento”.

Dopo gli incontri con pubblici esercizi (25 gennaio) e cartolibrerie (13 febbraio), Confcommercio Lecco ospiterà altri due incontri informativi: il 13 marzo con gli alberghi e il 17 aprile con i negozi di abbigliamento-calzatura. Al centro sempre l’iniziativa In-Aut, nata all’interno del progetto regionale Pervinca e presentata nel Piano operativo regionale autismo (Pora), che prevede la sensibilizzazione del territorio sul tema dell’autismo.