Confcommercio Lecco: un corso per gestire meglio bar e ristoranti

Gli incontri si terranno il 2, 9 e 16 novembre, dalle 15 alle 18, nelle nuove aule di Palazzo Ghislanzoni

Domande entro venerdì 23 ottobre

LECCO – Tre lezioni pomeridiane per imparare a controllare i costi, organizzare il personale e rendere più efficace l’immagine del proprio locale. È l’obiettivo del corso “Gestisci al meglio il tuo bar o ristorante”, organizzato da Cat Unione Lecco, società di formazione e consulenza di Confcommercio Lecco, e rivolto a titolari e gestori di attività della ristorazione.

Il percorso formativo si svolgerà lunedì 2, 9 e 16 novembre, dalle 15 alle 18, nelle nuove aule di Palazzo Ghislanzoni, in via Roma 51 a Lecco, per un totale di nove ore. Le iscrizioni dovranno essere presentate entro venerdì 23 ottobre.

L’iniziativa punta a fornire strumenti pratici per migliorare la redditività e l’efficienza delle attività, conciliando creatività, qualità del servizio e controllo dei costi. Un equilibrio che passa dalla gestione delle risorse umane alla costruzione di un’identità riconoscibile, capace di rispondere alle aspettative del pubblico di riferimento.

Il programma affronterà innanzitutto i costi e l’organizzazione del personale, con un’analisi delle principali voci di spesa legate al lavoro, della pianificazione dei turni e della produttività. Spazio anche all’ottimizzazione delle risorse disponibili e agli indicatori utili per migliorare l’efficienza operativa.

Un secondo tema riguarderà il ruolo del menù nella gestione economica del locale. I partecipanti approfondiranno il food & beverage cost, il calcolo dei margini e la definizione dei prezzi, con l’obiettivo di progettare un’offerta chiara, sostenibile e profittevole.

Il corso dedicherà inoltre attenzione all’immagine del locale, alla percezione dei clienti e alla coerenza tra prodotti, servizio e comunicazione. Completerà il percorso lo storytelling, inteso come strumento per costruire un’esperienza riconoscibile, rafforzare l’attrattività dell’attività e favorire la fidelizzazione della clientela.

Per le imprese regolarmente iscritte agli Enti Bilaterali del Terziario e del Turismo è previsto un rimborso pari all’80% delle quote versate. Anche i dipendenti che scelgono di iscriversi autonomamente potranno richiedere direttamente il rimborso, qualora sostengano personalmente il costo del corso.

Per informazioni e iscrizioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Formazione di Confcommercio Lecco, scrivendo a formazione@ascom.lecco.it oppure telefonando al numero 0341 356911. Il termine per aderire è fissato a venerdì 23 ottobre.