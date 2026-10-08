Confcommercio Lecco, un corso per imparare a creare video per il retail

Riprese, montaggio, set low budget, script e AI: il percorso offre strumenti pratici per raccontare il proprio punto vendita sui social

Due lezioni il 26 ottobre e il 2 novembre

LECCO – Raccontare il proprio negozio, presentare un nuovo prodotto o promuovere un’offerta attraverso i video, utilizzando anche semplicemente il proprio smartphone. È questo l’obiettivo del corso “Video content per il retail”, organizzato da Cat Unione Lecco, società di formazione e consulenza di Confcommercio Lecco, e dedicato ai commercianti che vogliono acquisire strumenti pratici per realizzare contenuti destinati ai social.

Il corso si svolgerà in due lezioni, lunedì 26 ottobre e lunedì 2 novembre, dalle 14 alle 18, nella sede di Confcommercio Lecco in piazza Garibaldi 4. Le iscrizioni devono essere effettuate entro lunedì 19 ottobre.

L’obiettivo è fornire un metodo semplice per produrre video in autonomia, senza la necessità di investire in grandi budget. Dalla scelta dei contenuti all’allestimento di un piccolo set, dalle riprese con lo smartphone al montaggio direttamente in negozio, il percorso affronterà le diverse fasi necessarie per costruire video pensati per i social. Tra gli strumenti previsti anche l’utilizzo dell’intelligenza artificiale come supporto alla produzione dei contenuti.

Il programma partirà dall’analisi delle ragioni per cui il video rappresenta un formato particolarmente efficace per il settore retail e dagli elementi fondamentali per realizzare contenuti adatti ai social. Si passerà poi alla fase di pre-produzione, con script, shot list e sequenze brevi, per arrivare all’allestimento di un set low budget all’interno del punto vendita.

Durante le lezioni saranno inoltre illustrate tecniche semplici ma efficaci per la ripresa video e audio, insieme alle indicazioni per il montaggio essenziale destinato ai social e ai software consigliati. Una parte sarà dedicata anche all’intelligenza artificiale e alle sue possibili applicazioni nella realizzazione dei video, dalla scrittura degli script ai tagli, passando per i sottotitoli e la generazione di idee per nuovi contenuti.

È previsto un rimborso del 100% delle quote versate per le imprese regolarmente iscritte agli Enti Bilaterali del Terziario e del Turismo. Nel caso in cui siano i dipendenti a iscriversi autonomamente al corso sostenendone personalmente il costo, potranno richiedere direttamente il rimborso.

Per informazioni e iscrizioni, da effettuare entro il 19 ottobre, è possibile contattare l’Ufficio Formazione di Confcommercio Lecco all’indirizzo formazione@ascom.lecco.it oppure al numero 0341/356911.