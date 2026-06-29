Confcommercio Lombardia. Il presidente lecchese Fabio Dadati debutta negli organismi regionali

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riva sangalli dadati
Da sinistra, Alberto Riva, Carlo Sangalli e Fabio Dadati

Primo impegno negli organismi regionali per il presidente di Confcommercio Lecco, al Consiglio e all’Assemblea di Confcommercio Lombardia

Confronto sui temi del terziario con il presidente di Confcommercio nazionale Carlo Sangalli e con il direttore di Confcommercio Lecco Alberto Riva

LECCO – Primo appuntamento a livello regionale per il presidente di Confcommercio Lecco, Fabio Dadati. Il neo presidente dell’associazione di piazza Garibaldi ha partecipato a Milano al Consiglio e all’Assemblea di Confcommercio Lombardia, l’organismo che riunisce le dieci associazioni territoriali lombarde.

Prima dell’inizio dei lavori, nella giornata di venerdì 26 giugno, Dadati ha incontrato il presidente di Confcommercio Lombardia e presidente nazionale di Confcommercio, Carlo Sangalli. Al confronto riservato ha preso parte anche il direttore di Confcommercio Lecco, Alberto Riva.

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“Ringrazio il presidente Sangalli di avermi accolto prima del Consiglio e dell’Assemblea – spiega il presidente di Confcommercio Lecco, Fabio Dadati – Abbiamo avuto modo di confrontarci e di approfondire alcuni dei temi di attualità per il terziario di mercato che rappresentiamo. Carlo Sangalli è una guida sicura e autorevole, apprezzata e riconosciuta in ogni ambito regionale e nazionale”.

Durante il Consiglio e l’Assemblea del 26 giugno, Sangalli ha affrontato alcuni dei principali temi di attualità per il comparto, dal valore dei negozi di vicinato alla necessità di ridurre il peso di tasse e burocrazia. Tra gli argomenti anche il rispetto dei principi della concorrenza, richiamando il principio “Stesso mercato, stesse regole”, e le sfide dell’intelligenza artificiale.

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