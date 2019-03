Emilio Minuzzo è il nuovo vicepresidente del Gruppo Giovani Imprenditori

“Un risultato personale importante e non scontato, che mi onora e per il quale sono grato ai colleghi per la stima”

LECCO – Emilio Minuzzo (Emilio Mauri di Pasturo) e Lorenzo Mottolini (Salumificio Mottolini di Poggiridenti), componenti del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Lecco e Sondrio, fanno parte della squadra eletta dal Consiglio Nazionale del Presidente dei Giovani Imprenditori di Federalimentare, Alessandro Squeri.

Emilio Minuzzo, in particolare, è il nuovo vicepresidente del GGI della Federazione Italiana dell’Industria Alimentare.

“Dopo il primo periodo nel Consiglio con il presidente Squeri, ottengo quello che per me è un risultato personale importante e non scontato, che mi onora e per il quale sono grato ai colleghi che mi hanno dimostrando stima, non solo riconfermandomi ma anche attribuendomi la Vicepresidenza – commenta Emilio Minuzzo -. Inoltre lavorerò fianco a fianco con un altro giovane imprenditore del Gruppo territoriale, Lorenzo Mottolini: sicuramente sarà bello condividere questa nuova avventura e ci impegneremo anche per farci portavoce del nostro territorio”.

“La sfida dei Giovani di Federalimentare, che vogliono dare il loro contributo alla crescita di tutti i settori che la Federazione rappresenta, è sicuramente complessa. Abbiamo molto lavoro davanti a noi, ma non ci spaventa, perché crediamo nella forza del nostro Gruppo e soprattutto nelle enormi potenzialità dell’alimentare italiano – conclude Emilio Minuzzo -. Non dimentichiamoci infatti che, nel suo complesso, vale 140 miliardi di fatturato (dati 2018) di cui 32,9 miliardi di export, con 6850 imprese industriali e 385mila addetti”.