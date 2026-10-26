Confindustria Lecco e Sondrio lancia GeoRisk: un nuovo strumento per monitorare i rischi globali

Il nuovo strumento analizzerà mensilmente l’esposizione geopolitica e macroeconomica delle otto principali filiere manifatturiere del territorio

L’obiettivo è aiutare le aziende a comprendere le vulnerabilità delle proprie filiere e anticipare possibili criticità

LECCO – Le tensioni internazionali, le oscillazioni dei mercati e le difficoltà negli approvvigionamenti possono incidere direttamente sull’attività delle imprese, modificando costi, tempi e continuità degli scambi commerciali. Per aiutare le aziende a interpretare questi scenari nasce GeoRisk Lecco e Sondrio, il nuovo strumento del Centro Studi di Confindustria Lecco e Sondrio dedicato all’analisi dei rischi geopolitici e macroeconomici che interessano il sistema produttivo locale.

Il progetto è stato sviluppato dall’energy and commodity advisor Sergio Giraldo, in collaborazione con il Centro Studi dell’associazione, e punta a fornire alle imprese associate una lettura periodica e strutturata dello scenario internazionale, con approfondimenti specifici sulle principali filiere manifatturiere del territorio.

“Il nuovo strumento riveste un alto valore strategico per l’analisi dei rischi geopolitici per le filiere del territorio, in un momento in cui avere informazioni puntuali sugli scenari internazionali è elemento cruciale e di estremo valore per qualsiasi impresa”, sottolinea il presidente di Confindustria Lecco e Sondrio, Marco Campanari.

L’obiettivo, spiega, è rafforzare le competenze del Centro Studi, sviluppando conoscenze specifiche e analisi originali che permettano di interpretare i rischi globali in relazione alle caratteristiche delle filiere manifatturiere locali.

Un’analisi su otto filiere e due flussi commerciali

GeoRisk monitora l’esposizione delle otto principali filiere manifatturiere di Lecco e Sondrio ai fattori geopolitici e macroeconomici in grado di condizionare il commercio estero. L’analisi viene condotta separatamente sul fronte dell’export e su quello dell’import.

Nel primo caso, l’attenzione è rivolta alla stabilità e all’accessibilità dei mercati in cui le imprese vendono i propri prodotti. Per le importazioni, invece, il focus riguarda la sicurezza degli approvvigionamenti e la possibilità di diversificare i fornitori.

Le due dimensioni possono presentare livelli di rischio molto diversi: una filiera potrebbe esportare prevalentemente verso mercati relativamente stabili e, allo stesso tempo, dipendere da fornitori lontani o difficilmente sostituibili.

“GeoRisk Lecco e Sondrio offre un supporto operativo sia alle PMI, che non sempre sono internamente strutturate per approfondire queste tematiche pur dovendosi necessariamente confrontare con esse, sia alle realtà di maggiori dimensioni”, spiega Mauro Medola, responsabile del Centro Studi dell’associazione. Per queste ultime, lo strumento può rappresentare un contributo aggiuntivo alle analisi già sviluppate internamente.

Anche per il direttore generale Giulio Sirtori, l’iniziativa si inserisce nel percorso di evoluzione delle attività del Centro Studi: “Per noi è infatti fondamentale fornire gli strumenti giusti al momento giusto”. Un lavoro che, aggiunge, significa ascoltare le esigenze del sistema produttivo e sviluppare risposte adeguate alle nuove complessità.

Come viene calcolato il rischio

Il punto di partenza dell’analisi è la cosiddetta baseline, una valutazione iniziale della vulnerabilità strutturale di ogni filiera, determinata dalle caratteristiche dei Paesi con cui intrattiene rapporti commerciali.

La baseline si basa su tre criteri: instabilità, che considera la solidità politica e commerciale dei Paesi interessati; sostituibilità, che misura quanto sia difficile individuare mercati o fornitori alternativi in tempi ragionevoli; concentrazione, che valuta la dipendenza da un numero limitato di controparti geografiche.

A questa valutazione iniziale si aggiunge, mese dopo mese, l’analisi degli avvenimenti internazionali che possono influire sulle filiere. I fatti vengono approfonditi attraverso otto ambiti: Paesi, politica commerciale, domanda, valute, logistica, energia, materie prime ed esposizione settoriale.

I primi quattro descrivono il contesto in cui operano le imprese, mentre gli altri riguardano i principali canali attraverso cui le dinamiche internazionali possono ripercuotersi sui conti aziendali. Le informazioni confluiscono in dossier periodici e in una matrice di rischio.

“Prima di misurare come si evolve il rischio mese dopo mese serve un punto fermo da cui partire. La baseline è questo punto fermo, cioè la vulnerabilità che le filiere di Lecco e Sondrio portano con sé per il solo fatto di commerciare con certi Paesi, prima ancora che accada qualcosa nel mondo”, chiarisce Giraldo.

Un indice da 0 a 100 e il confronto con la Lombardia

Il sistema restituisce un indice di rischio da 0 a 100 per ciascuna filiera, distinguendo tra esportazioni e importazioni. I valori sono suddivisi in tre fasce: rischio basso fino a 39, medio da 40 a 59 e alto a partire da 60.

Ai singoli indicatori si affiancano due valori sintetici, uno per l’export e uno per l’import, che tengono conto del peso effettivo delle diverse filiere nel commercio estero del territorio.

La Lombardia rappresenta il termine di confronto: viene analizzata applicando gli stessi criteri e considerando i medesimi avvenimenti internazionali. In questo modo, le differenze tra i risultati territoriali e quelli regionali sono legate alla diversa composizione dei rispettivi sistemi produttivi.

Con GeoRisk, Confindustria Lecco e Sondrio punta quindi a mettere a disposizione delle imprese uno strumento di lettura continuativa degli scenari internazionali, per comprendere meglio le proprie esposizioni e valutare le possibili conseguenze delle trasformazioni geopolitiche ed economiche sulle filiere locali.