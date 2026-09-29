Confindustria Lecco e Sondrio ospita il master di Federmeccanica: visita alla CAMA

I partecipanti al master di Federmeccanica hanno visitato i reparti di CAMA Group, accolti dalla vicepresidente Annalisa Bellante

Bellante: “Da un concetto legato principalmente ai benefit siamo passati a una visione molto più ampia, quella del corporate wellbeing”

LECCO – Confindustria Lecco e Sondrio ha ospitato per due giornate il master itinerante “HR Development Program” di Federmeccanica, percorso rivolto ai funzionari che operano nell’area lavoro del sistema associativo nazionale. Al centro dell’attività formativa lo sviluppo delle competenze legate alle relazioni interne, con particolare attenzione al rapporto diretto tra azienda e collaboratore.

Tra gli appuntamenti del programma anche la visita alla CAMA Group di Molteno, azienda associata a Confindustria Lecco e Sondrio. A ricevere i partecipanti è stata la vicepresidente Annalisa Bellante, che ricopre anche il ruolo di vicepresidente della Categoria Merceologica Metalmeccanica e Meccatronica di Confindustria Lecco e Sondrio.

La visita ha previsto un tour nei reparti dell’azienda e un intervento dedicato alle politiche per una gestione innovativa e proattiva del personale, con un focus sul corporate e personal wellbeing.

Nel corso dell’incontro, Annalisa Bellante ha illustrato il cambiamento intervenuto negli ultimi anni nel modo di intendere il welfare aziendale, sottolineando il passaggio da una concezione prevalentemente legata ai benefit a una visione più ampia del benessere delle persone.

“Negli ultimi anni abbiamo assistito a un cambiamento profondo nel modo di intendere il welfare aziendale. Da un concetto legato principalmente ai benefit siamo passati a una visione molto più ampia, quella del corporate wellbeing”, ha evidenziato la vicepresidente di CAMA Group.

Una prospettiva che, nelle parole di Annalisa Bellante, considera l’azienda come un luogo nel quale l’attenzione alla persona comprende diversi ambiti: “Per noi questo significa che l’azienda diventa il fulcro di un’attenzione al benessere delle persone a tutto tondo: prevenzione medica, cultura e sport, lotta alle dipendenze”.

Nel suo intervento, la vicepresidente ha quindi richiamato anche il rapporto tra impresa e territorio, collegando le politiche di benessere alla responsabilità sociale dell’azienda. “Non crediamo più che un’impresa debba essere riconosciuta solo per quello che produce, ma anche e soprattutto per la sua capacità di costruire contesti di lavoro più umani e di incidere positivamente sulla comunità dove è inserita”, ha spiegato.

Una visione che amplia il ruolo dell’impresa e mette in relazione benessere delle persone, prevenzione, cultura, responsabilità sociale e sostenibilità dell’ambiente di lavoro. “È una visione che riflette un ruolo dell’impresa nella società molto più ampio, in cui benessere, prevenzione medica, cultura e responsabilità sociale diventano elementi complementari nella costruzione di un ambiente di lavoro sostenibile e orientato alle persone”, ha concluso Annalisa Bellante.