Confindustria Lecco Sondrio. Visite degli studenti in occasione del Cava Day 2026

Gli studenti degli istituti Medardo Rosso, Lorenzo Rota e Mattei hanno visitato gli impianti di 3 realtà del comparto estrattivo

Il presidente Govoni: “Il futuro delle nostre imprese passa anche dalla capacità di attrarre nuove competenze e nuove generazioni”

LECCO – La decima edizione del Cava Day conferma l’impegno di Confindustria Lecco e Sondrio nel favorire il dialogo tra il mondo della scuola e quello delle imprese. L’iniziativa, promossa dalla Categoria Merceologica Industria Estrattiva e Mineraria, ha coinvolto ancora una volta gli studenti del territorio, offrendo loro l’occasione di conoscere da vicino le attività e le prospettive professionali del comparto estrattivo.

L’appuntamento si è svolto venerdì 30 ottobre, raggiungendo il traguardo della decima edizione. Per l’occasione, gli studenti dell’Istituto Medardo Rosso di Lecco e dell’Istituto Lorenzo Rota di Calolziocorte hanno visitato gli impianti di Fassa Bortolo e Unicalce, mentre in provincia di Sondrio i ragazzi dell’Istituto Tecnico Mattei sono stati accolti da Serpentino e Graniti.

Un’iniziativa che punta ad avvicinare le nuove generazioni a un settore spesso percepito attraverso un’immagine tradizionale, ma che nel tempo ha conosciuto importanti trasformazioni sul piano tecnologico e produttivo. L’obiettivo è mostrare agli studenti le caratteristiche dell’industria estrattiva contemporanea, il suo ruolo nell’economia e nelle filiere produttive, oltre alle opportunità lavorative che può offrire.

A sottolineare il valore dell’iniziativa è David Govoni, presidente della Categoria Merceologica Industria Estrattiva e Mineraria di Confindustria Lecco e Sondrio: “Le cave di oggi sono molto diverse da quelle che spesso immaginiamo: sono realtà industriali moderne, in cui tecnologia, innovazione e attenzione all’ambiente assumono un ruolo sempre più centrale. Vogliamo far conoscere questo cambiamento ai giovani, mostrando loro non soltanto quanto il nostro settore sia importante per l’economia e per le filiere produttive, ma anche quante opportunità professionali possa offrire. Il futuro delle nostre imprese passa anche dalla capacità di attrarre nuove competenze e nuove generazioni”.

Con il raggiungimento della decima edizione, il Cava Day prosegue dunque il proprio percorso di avvicinamento tra istituti scolastici e realtà imprenditoriali, mettendo al centro la conoscenza diretta del settore estrattivo e il confronto con il mondo del lavoro.