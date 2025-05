Confindustria: Matteo Pozzi eletto presidente della Categoria Tessile e Abbigliamento

Eletti Arcioni Vicepresidente, Grazioli e Gerosa Consiglieri e Ruggeri Rappresentante Piccola Industria

“Puntiamo a sviluppare il settore e a rafforzare il Made in Italy”

LECCO – Matteo Pozzi è il nuovo presidente della Categoria Merceologica Tessile e Abbigliamento di Confindustria Lecco e Sondrio. L’assemblea di Venerdì 16 Maggio, utile al rinnovo delle cariche sociali per il biennio 2025-27, ha visto eletti Sergio Arcioni come Vicepresidente, Fabio Grazioli e Ambrogio Gerosa come Consiglieri e Giovanni Ruggeri come Rappresentante Piccola Industria.

Il Presidente Matteo Pozzi dichiara: “Durante l’assemblea sono emersi alcuni temi come capisaldi attorno ai quali costruiremo il nostro programma. In continuità con quanto già avviato, continueremo a lavorare sui rapporti con le scuole, in particolare con gli istituti tecnici e professionali, per contribuire a rispondere al fabbisogno di risorse specializzate richieste dal settore.

“Sono emersi diversi temi non nuovi, ma sui quali è necessario continuare a spingere – continua Pozzi – in particolare sul fronte della sostenibilità: un ambito già largamente affrontato da molte aziende che richiede tuttavia un continuo aggiornamento, anche a causa di una normativa in progressiva evoluzione. Ci sono infatti diversi aspetti all’attenzione del legislatore, ed è nostro dovere e interesse seguirli con attenzione. Un ulteriore punto fondamentale riguarda la digitalizzazione. Infine, punteremo a fare sistema e a sviluppare sinergie e collaborazioni in modo ampio, nella logica di contribuire allo sviluppo del settore e al rafforzamento strategico del made in Italy” conclude il Presidente della Categoria Matteo Pozzi.