Confindustria presenta “Vette”, il nuovo podcast che racconta il lavoro e l’impresa in montagna

LECCO – “Vette. Storie di industria e lavoro in montagna” è il nuovo podcast dedicato all’approfondimento del fare impresa nei territori montani, ideato da Confindustria Lecco e Sondrio.

L’iniziativa mira a mettere in luce le peculiarità di queste aree, le sfide quotidiane e le opportunità di crescita, raccontate attraverso le esperienze dirette degli imprenditori locali.

Il primo episodio ha come protagonista Aldo Rainoldi, alla guida della storica Casa Vinicola Aldo Rainoldi, in dialogo con Riccardo Confalonieri, Direttore della sede di Sondrio di Confindustria Lecco e Sondrio, dove si sono svolte le registrazioni.

Il podcast “Vette” nasce con l’obiettivo di offrire nuove prospettive sul lavoro e sull’imprenditorialità in contesti montani, raccontando storie che intrecciano innovazione, resilienza e radici nel territorio.

La prima puntata è ora disponibile per l’ascolto sul sito di Confindustria Lecco e Sondrio e su tutte le principali piattaforme.