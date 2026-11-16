“Viviamo le città – La giornata delle chiavi: riapriamo le porte al commercio”

Mattinata di lavori con Confcommercio Lecco e i sindaci del territorio

LECCO – “Viviamo le città – La giornata delle chiavi: riapriamo le porte al commercio”, è questo il titolo dell’iniziativa promossa a livello nazionale e che Confcommercio Lecco ha portato oggi, lunedì 16 novembre, in città. Un convegno che si inserisce nel percorso del progetto Cities – Città e Terziario: Innovazione, Economia, Socialità.

I lavori, partendo dal tavolo di lavoro del 16 luglio scorso, hanno cercato di fare il punto sulla situazione del commercio di prossimità e sulle possibili azioni di intraprendere per invertire la progressiva scomparsa di esercizi commerciali e servizi con conseguenze non soltanto economiche ma anche sociali. Presenti diversi sindaci e amministratori della provincia di Lecco oltre alla presidente della Provincia di Lecco Alessandra Hofmann.

L’introduzione è stata affidata al presidente di Confcommercio Lecco Fabio Dadati che ha sottolineato quanto i negozi di vicinato siano importanti nello sviluppo economico e sociale delle nostre città, non solo generando occupazione ma anche servizi, relazioni, sicurezza e attrattività.

“Nel periodo 2012-2024 lo scostamento delle imprese del terziario di mercato – commercio, turismo e servizi – è stato positivo: il settore dei servizi ha trainato tutto il comparto, compensando la chiusura dei negozi di vicinato – ha detto Dadati -. Se invece consideriamo soltanto il commercio all’ingrosso e al dettaglio, quindi di fatto gli esercizi di prossimità, risultano 149 chiusure a Lecco città e 616 in tutta la provincia, di cui 467 nel territorio provinciale escluso il capoluogo. Sono numeri importanti che ci spingono a riflettere”.

Le cause della chiusura dei negozi sono molteplici: “Pesano il calo generalizzato dei consumi e una stagione complessa che ha visto i commercianti confrontarsi, solo negli ultimi anni, con l’emergenza Covid, le guerre e la crisi energetica. A questo si aggiungono l’e-commerce, le nuove tecnologie (Intelligenza Artificiale in primis), i costi crescenti, il difficile accesso al credito e ai finanziamenti, il caro affitti soprattutto in alcune zone dei nostri Comuni, i problemi legati alle infrastrutture e alla mobilità. Infine, c’è un tema di passaggio generazionale, legato anche a fattori culturali e a nuove scelte di vita”.

Dentro questo scenario si inserisce, accanto alla crescita dei servizi, anche un incremento significativo del turismo sul nostro territorio. Da Expo 2015 in poi, fatta salva la parentesi dell’emergenza Covid, la provincia di Lecco ha vissuto un aumento esponenziale dei turisti e dei visitatori, soprattutto stranieri: “Fin da subito Confcommercio Lecco ha considerato questo sviluppo un fatto positivo per la comunità territoriale nel suo insieme. Siamo convinti che un turismo di qualità, basato su un’accoglienza moderna e intraprendente, possa fare bene al sistema economico complessivo, compresi i negozi di prossimità”.

Fabio Dadati, però, ha concluso l’intervento illustrando alcune azioni che sono state messe in campo: “Confcommercio Lecco è convinta che la risposta debba essere rapida e ad ampio spettro. Integrare urbanistica, commercio, mobilità e fiscalità è decisivo. Ecco perché percorrere la strada della rigenerazione urbana e sostenere il ruolo del terziario di mercato nello sviluppo delle nostre città e dei nostri paesi è fondamentale. Riqualificare vuol dire dare nuova vita all’esistente attraverso una strategia lungimirante. Pensiamo al tema dei negozi sfitti e delle vetrine vuote: attraverso forme innovative, capaci di coinvolgere tutte le parti in causa, bisogna invertire la rotta e favorire il mercato delle locazioni. In questo contesto il Progetto Cities rappresenta una risposta lungimirante, seria e strategica da parte di Confcommercio. Avere un Osservatorio puntuale e rigoroso, dotarsi di una programmazione efficace e avanzare proposte concrete rappresenta un contributo fondamentale alla sfida contro la desertificazione commerciale e contro l’impoverimento dei nostri territori. Proprio in questa prospettiva, come Confcommercio Lecco riteniamo utile compiere un ulteriore passo avanti, proponendo l’istituzione, a partire dal Comune di Lecco e successivamente in forma replicabile anche negli altri territori della provincia, di un ‘Tavolo permanente per il commercio di prossimità e la rigenerazione urbana’“.

Il Tavolo dovrebbe essere un luogo stabile di confronto e di lavoro, capace di coinvolgere i diversi assessorati interessati – commercio, turismo, servizi sociali, urbanistica, mobilità e tutte le competenze utili – insieme alle associazioni di categoria e agli attori del territorio. L’obiettivo è superare una logica frammentata degli interventi e costruire una programmazione condivisa, mettendo in relazione politiche commerciali, turistiche, sociali, urbanistiche e di vivibilità urbana.

Nel corso degli ultimi anni Confcommercio Lecco ha avviato diverse azioni:

Protocolli d’Intesa con i principali Comuni del territorio (Lecco in primis) e con alcuni Did per fissare obiettivi e azioni condivisi, tesi a favorire lo sviluppo degli esercizi di vicinato;

Ha lavorato a fianco di numerosi Distretti di Commercio nella realtà lecchese (che comprende 1 Duc-Distretto Urbano del Commercio, quello di Lecco, e 8 Did – Distretti diffusi di rilevanza intercomunale), per offrire supporto fattivo e idee concrete, anche per arrivare a una progettualità capace di intercettare risorse economiche provenienti da bandi ad hoc;

Iniziativa “Comprare Sotto Casa” (“prosecuzione” naturale del progetto “Io Compro Sotto Casa” lanciato durante l’emergenza Covid) per valorizzare i negozi di prossimità

Iniziativa rivolta ai comuni del territorio “Fare Impresa Oggi”, una sorta di vademecum per le Amministrazioni da offrire ai cittadini che vogliono accostarsi al mondo dell’impresa;

Osservatorio dei flussi grazie a Confcommercio Lombardia e a un importante operatore telefonico.

La mattinata è proseguita con Luca Tamini, Professore Associato di Urbanistica e responsabile Laboratorio URB&COM Politecnico di Milano, che ha presentato il kit operativo per il contrasto alla desertificazione commerciale, una guida strategica sviluppata nell’ambito del progetto confederale Cities di Confcommercio (Città e Terziario: Innovazione Economia Socialità) a supporto delle Associazioni territoriali, dei Distretti del Commercio e delle Amministrazioni locali.

Partendo dal presupposto che l’economia di prossimità non è solo commercio di vicinato (e quindi emerge uno scenario evolutivo orientato verso un maturo pluralismo e una

concreta complementarità tra le differenti attività economiche urbane) ha illustrato quanto siano necessarie governance e politiche attive orientate alle economie di prossimità; nuove relazioni tra città pubblica e città privata; innovazione tecnologica e organizzativa e logistica urbana/ultimo miglio.

A fornire un esempio concreto è stato Mattia Maddaluno, presidente Confcommercio Lecco Giovani Imprenditori, che ha raccontato di aver acquistato un negozio sfitto da oltre 30 anni per ampliare la proprio attività e di quanto la riapertura sia stata importante per tutto il quartiere: “La cosa più bella è la parte di socialità e di presidio che può dare la luce accesa di un negozio”.

La mattinata di lavori si è conclusa con la consegna simbolica della “chiave delle porte del commercio” al sindaco Filippo Boscagli: “Si tratta di tematiche importanti soprattutto se penso ai rioni della nostra città – ha detto Boscagli -. Quella di questa mattina è sicuramente un’occasione utile per tutti: dialoghiamo e lavoriamo assieme”.