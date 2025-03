“Costruire Orientamento” fa tappa alla Torneria Colombo di Verderio

Il percorso di formazione della Provincia di Lecco dedicato ai docenti

“Mettere in comune esperienze e visioni di coloro che condividono il ruolo di orientatori ha rappresentato una occasione di riflessione”

LECCO – Pomeriggio di formazione alla Torneria Automatica Alfredo Colombo di Verderio (Lecco). Nei giorni scorsi, presso la sede dell’azienda associata a Confapi Lecco Sondrio, si è tenuto il quarto incontro di “Costruire Orientamento”, il percorso di formazione della Provincia di Lecco dedicato ai docenti di II grado degli Istituti tecnici e professionali e dei Centri di Formazione Professionale che mira ad accompagnare scuole e aziende nella realizzazione di percorsi per i giovani più efficaci e inclusivi di transizione scuola-lavoro.

Dopo la prima parte di incontri dedicati ai seminari, in Torneria è cominciata la seconda parte del percorso focalizzata sui laboratori con le visite in azienda. Erano presenti a Verderio circa una decina di docenti che nel corso del pomeriggio, dopo l’introduzione della Provincia e la testimonianza di Arianna Pozzi ideatrice della App “GAIA”, hanno partecipato a una visita guidata alla Torneria Automatica Alfredo Colombo. Nella parte finale dell’incontro i docenti hanno conosciuto Accademia Alfredo Colombo, dove hanno potuto testare gli strumenti a disposizione per formare gli studenti.

“Mettere in comune le esperienze e le visioni di coloro che, a diverso titolo, condividono nella comunità il ruolo di orientatori nei confronti delle nuove generazioni, ha rappresentato una importante occasione di riflessione, capace di generare nuova consapevolezza sul mutato contesto attuale e sul necessario cambio di approccio che noi stessi, in qualità di aziende ed istituti scolastici, siamo chiamati ad agire”, dichiara Alessandro Magni, HR & CSR Manager di Torneria Automatica Alfredo Colombo.