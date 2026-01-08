Creare ponti tra scuola e impresa: Confartigianato Lecco al fianco di Enaip

Artigiani e imprenditori del territorio entrano nei laboratori e nelle aule della scuola

LECCO – Trasmettere competenze, esperienza, mentalità professionale: è questo il cuore del percorso che vede Confartigianato Imprese Lecco affiancare Enaip Lecco in seno al corso Meccanico & Carrozzeria, uno dei più storici e partecipati dell’ente formativo.

Grazie alla collaborazione attiva con l’associazione, artigiani e imprenditori del territorio entrano direttamente nei laboratori e nelle aule della scuola, mettendo a disposizione tempo, strumenti e soprattutto il sapere maturato in anni di lavoro. Non semplici testimonianze, ma vere e proprie lezioni pratiche, nelle quali i ragazzi possono imparare operazioni tecniche reali, conoscere i materiali, osservare procedure tecniche e comprendere cosa significa lavorare in un’officina moderna.

Un valore aggiunto che Enaip Lecco ha scelto di rafforzare anche grazie alla nuova officina meccanica, annunciata lo scorso luglio: un investimento importante in spazi, attrezzature e tecnologie pensato proprio per offrire agli studenti un ambiente di apprendimento più vicino possibile al mondo del lavoro reale. Un progetto che rappresenta un passo decisivo per allineare la formazione alle reali esigenze del territorio e delle sue imprese.

Proprio questo legame stretto tra scuola e artigianato ha permesso agli studenti del corso Meccanico & Carrozzeria di distinguersi anche al di fuori dell’ambito scolastico: lo scorso novembre, infatti, il loro progetto creativo relativo al restauro di due veicoli si è aggiudicato il primo posto nella sezione Scuole del contest “Passione, emozione, ricordi: racconta il tuo artigianato”, organizzato da Confartigianato Imprese Lecco nell’ambito delle iniziative promosse per celebrare il proprio 80° anniversario di fondazione. Un riconoscimento che conferma il fatto che, quando formazione e impresa dialogano, i risultati si vedono e fanno la differenza.

“Questa collaborazione rappresenta un esempio concreto di come il mondo dell’impresa possa contribuire in modo diretto alla crescita dei giovani – commenta il presidente della Categoria Autoriparatori di Confartigianato Lecco, Maurizio Mapelli, tra gli imprenditori-docenti della scuola -. I nostri artigiani conoscono il valore del lavoro ben fatto: portarlo in aula significa trasmettere non solo tecniche, ma un modo di pensare, di affrontare problemi, di costruire il proprio percorso professionale”.

“Il nostro compito – ha aggiunto il presidente di Confartigianato Imprese Lecco, Davide Riva – è creare ponti: tra scuola e impresa, tra giovani e futuro. Questa collaborazione con Enaip dimostra che quando si mettono insieme competenze, passione e responsabilità educativa, nasce un valore che ricade su tutta la comunità. Vedere questi ragazzi crescere, imparare e mettersi alla prova ci ricorda perché l’artigianato continua a essere un motore di sviluppo umano oltre che economico”.

Confartigianato Imprese Lecco continuerà a sostenere il percorso formativo di Enaip attraverso la presenza degli artigiani in classe, convinta che investire nella qualità della formazione significhi investire nel futuro del territorio. “Portare gli artigiani dentro le aule significa accorciare le distanze tra ciò che si studia e ciò che si vive in un’officina. È un investimento concreto, fatto di persone, di tempo e di professionalità condivise. Questo percorso – ha concluso il segretario generale Matilde Petracca – dà ai ragazzi strumenti reali e alle imprese la possibilità di coltivare i talenti di domani. È un modello che funziona e che vogliamo continuare a rafforzare”.