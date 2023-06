Creeo Studio di Lecco vince il prestigioso Premio Mediastars

L’agenzia lecchese grande protagonista all’evento che celebra l’eccellenza della comunicazione

Il successo con il progetto “Chocolate by nature” per Icam e con il restyling del logo e del packaging dello storico marchio Leone Dell’Era

LECCO – E’ con grande entusiasmo che annunciamo il successo di Creeo Studio durante la Serata di Premiazione della XXVII edizione del Premio Mediastars – Il premio tecnico della pubblicità, fra i più autorevoli riconoscimenti nazionali per il settore dell’advertising e non solo.

L’evento si è tenuto lo scorso 9 giugno, presso l’Auditorium Testori – Sede Regione Lombardia, a Milano. Durante la cerimonia di premiazione, Creeo Studio ha conquistato il podio grazie a due progetti che hanno saputo distinguersi per creatività e funzionalità e hanno suscitato l’ammirazione del pubblico e della giuria di esperti presenti. L’agenzia lecchese ha ottenuto il Primo Premio nella categoria Siti Etico Sociali e la Special Star Art Direction, per il sito corporate “Chocolate by Nature”, nato per celebrare il 75° anniversario dell’azienda ICAM.

“Chocolate by nature” ha catturato l’attenzione grazie alla sua capacità di comunicare efficacemente i valori, l’identità aziendale e l’impegno di ICAM nei confronti della sostenibilità ambientale ed etico-sociale. Grazie all’architettura, alle immagini, ai testi, al tono di voce, alla facilità e alla piacevolezza di navigazione, il nuovo corporate website è da considerarsi un’eccellenza, al pari delle pregiate ricette di cioccolato ICAM.

Durante la serata di Premiazione, Silvio Agostoni, Head of design e Co-fondatore dell’agenzia, è salito sul palco insieme alla copywriter Elisa Invernizzi e all’account manager Massimo Farina per ricevere la meritata “stella” in rappresentanza di tutto il team. Creeo Studio ha, inoltre, ricevuto il Primo Premio nella categoria Restyling Non Food e la Special Star Direzione Creativa per il restyling del logo e del packaging dello storico marchio Leone Dell’Era.

Un progetto grafico ambizioso, iniziato coinvolgendo le principali professionalità in campo e gli stakeholder nel cambiamento, per raccogliere la loro opinione e prendere decisioni consapevoli. Il restyling grafico del logo e del packaging di tutti gli articoli mantiene una evidente impronta stilistica vintage che richiama la tradizione che Dell’Era tramanda da sei generazioni per offrire qualità e servizio ai clienti. Il progetto è premiante in quanto ha rinnovato l’immagine aziendale senza perdere identità e contemporaneamente mettendo ordine tra i diversi marchi di prodotto, costituiti in più di un secolo e mezzo di storia.

“È un momento di grande orgoglio per Creeo Studio ricevere questi prestigiosi premi Mediastars. Il sito corporate per ICAM e il restyling del marchio Leone Dell’Era sono stati entrambi progetti lunghi, faticosi e sfidanti, e quindi la soddisfazione è davvero grande – ha detto Silvio Agostoni, dopo aver ricevuto le Special Stars per la sua direzione creativa -. Voglio ringraziare il mio team per la dedizione e la passione messe in questi progetti. Senza di loro, questi successi non sarebbero stati possibili. Siamo estremamente grati anche ai nostri clienti per averci dato l’opportunità di lavorare su progetti così stimolanti e significativi. Questi premi rappresentano un riconoscimento del nostro impegno costante nel cercare soluzioni per migliorare la comunicazione e ci danno ulteriore motivazione per continuare a innovare e a superare le aspettative”.

Inoltre, la serata ha offerto l’opportunità di ammirare una mostra d’arte contemporanea con opere degli artisti Nabla & Zibe, autori della nuova realizzazione del Premio Stella Mediastars. Le opere esposte hanno suscitato grande ammirazione e hanno contribuito a creare un’atmosfera unica e coinvolgente. L’evento è stato un’occasione straordinaria per celebrare l’eccellenza della comunicazione italiana e per riunire professionisti, agenzie e aziende del settore. Durante la serata, sono stati annunciati e premiati i Vincitori di Sezione, i Vincitori di Categoria e i Tecnici Professionisti vincitori delle Special Stars. Mediastars consegnerà una copia del Premio Stella per ogni progetto classificato, oltre a un diploma cartaceo per ciascuna delle Special Stars che insignisce il talento e l’impegno dei numerosi partecipanti.