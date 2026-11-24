Il 2026 è stato un anno difficile per il sodalizio, che ripartirà con il nome di Associazione Provinciale Cuochi Lecchesi. Il rinnovo delle cariche ad inizio 2027

Ieri sera al CFPA di Casargo la cena di gala dell’associazione

LECCO – Dopo 14 anni alla guida dell’associazione, lo chef Vincenzo Di Bella si prepara a lasciare la presidenza dei cuochi lecchesi. Il passaggio di consegne avverrà ad inizio del 2027, con il rinnovo del consiglio e delle cariche associative, ma non sarà l’unico cambiamento: il sodalizio ripartirà con una nuova denominazione, Associazione Provinciale Cuochi Lecchesi, e un nuovo assetto statutario.

Una svolta che arriva al termine di un anno difficile, segnato da un calo degli associati e dalla progressiva riduzione dei giovani che si avvicinano alla professione. Una difficoltà che riflette una crisi più ampia del comparto della ristorazione, alle prese con una crescente carenza di personale, tanto in cucina quanto nel servizio di sala.

È proprio questo uno degli aspetti che preoccupa maggiormente Di Bella, che nel tracciare il bilancio del 2026 e dei suoi 14 anni di presidenza guarda anche alle prospettive della ristorazione lecchese. Le nuove aperture alberghiere e la crescita dei flussi turistici rappresentano opportunità per il territorio, ma resta da affrontare il problema della disponibilità di professionalità e, soprattutto, della capacità di rendere nuovamente attrattivi mestieri che richiedono impegno, sacrificio e passione.

“Il 2026 non è andato molto bene, per i motivi che già conosciamo. Gli associati sono meno e anche i ragazzi che si avvicinano a questo mondo sono diminuiti. Abbiamo registrato un calo piuttosto consistente, ma adesso vogliamo investire nuovamente”.

Quello appena concluso è l’ultimo anno del mandato di Di Bella, una decisione maturata anche nella convinzione che sia arrivato il momento di lasciare spazio a nuove energie. “Sono già al terzo mandato, oltre ai primi due anni: in totale fanno 14 anni di presidenza. Non è giusto andare avanti ancora. È importante dare spazio ai giovani, che magari hanno più entusiasmo e maggiore dimestichezza nel dialogare con le nuove generazioni”.

Il cambiamento dell’associazione è legato anche a una revisione dell’assetto organizzativo e statutario, alla luce delle modifiche normative entrate in vigore nel gennaio 2026. Da qui la scelta di costituire un nuovo sodalizio, con una denominazione diversa e un nuovo statuto. La nuova Associazione Provinciale Cuochi Lecchesi sarà presentata agli associati e il nuovo assetto dovrà essere ratificato nel corso della prossima assemblea, prevista tra gennaio e febbraio.

Di Bella guarda ai suoi anni alla guida dell’associazione con soddisfazione, pur senza nascondere le difficoltà incontrate. “Sono stati anni belli, accompagnati da ottimi consiglieri e tesorieri. È stata una bella esperienza, con alti e bassi. Abbiamo fatto tante cose”.

Tra le attività ricorda in particolare la collaborazione con le scuole e i progetti rivolti agli studenti, con iniziative come i “Quattro Allievi e i Quattro Piatti” e i corsi organizzati insieme agli istituti del territorio. Un lavoro portato avanti con l’obiettivo di avvicinare i ragazzi alle professioni della ristorazione.

Nel bilancio del presidente uscente pesano però anche due perdite importanti per il sodalizio: quelle degli Chef Claudio Prandi e Ferruccio Castelli, ricordati come amici, colleghi e figure di riferimento dell’associazione. “Erano due pilastri sui quali mi appoggiavo molto. La loro scomparsa ci ha demoralizzato e mi sono trovato un po’ più solo. Anche per questo il 2026 è stato un anno di transizione, nel quale non siamo riusciti a sviluppare tutte le iniziative che avremmo voluto, anche a causa degli impegni lavorativi dei consiglieri”.

Lo sguardo si sposta quindi sul futuro della ristorazione lecchese, soprattutto in relazione alle prospettive turistiche della città. L’apertura di nuove strutture ricettive, con alberghi e ristoranti, rappresenta un’opportunità, ma porta con sé anche interrogativi sulla capacità del territorio di sostenere questa crescita.

“Per quanto riguarda il settore, lo vedo molto buio. C’è una carenza di cuochi, di camerieri e, più in generale, di personale in tutto il comparto alberghiero e della ristorazione”.

L’arrivo di nuovi alberghi viene comunque accolto positivamente. Per Di Bella può contribuire a consolidare la vocazione turistica di Lecco, una città che già accoglie visitatori ma che, a suo giudizio, deve ancora completare un percorso per diventare una vera destinazione turistica.

“Ben vengano gli alberghi che apriranno. Lecco sta cominciando a entrare nella filosofia del turismo, ma secondo me non è ancora pronta per tutto quello che ruota attorno a questo mondo. I turisti ci sono stati negli anni passati, ci sono stati anche quest’anno e credo che continueranno ad aumentare. Ma bisogna ricalibrare anche gli aspetti strutturali, la mentalità e l’organizzazione a livello amministrativo e politico”.

Una riflessione che riguarda direttamente anche il mercato del lavoro. Perché l’aumento dei flussi turistici e delle strutture ricettive dovrà necessariamente confrontarsi con la disponibilità di personale qualificato. Una sfida che non riguarda soltanto gli operatori, ma l’intero sistema territoriale.

C’è poi il tema delle nuove generazioni e dell’immagine del mestiere di cuoco, che negli anni scorsi aveva conosciuto una forte popolarità grazie ai programmi televisivi dedicati alla cucina, a partire da MasterChef. Un fenomeno che aveva contribuito ad aumentare le iscrizioni alle scuole alberghiere, ma che, secondo Di Bella, ha finito per creare aspettative difficili da conciliare con la realtà quotidiana del lavoro.

“La bolla si è sgonfiata e, anzi, ha creato dei danni. I ragazzi si aspettavano una cosa, mentre la realtà è un’altra. Quando hanno capito quale fosse davvero il lavoro, si sono resi conto che fare il cuoco o il cameriere significa affrontare un mestiere impegnativo, che richiede sacrificio e passione”.

Una consapevolezza che, a suo giudizio, le nuove generazioni maturano anche più rapidamente rispetto al passato, grazie alla maggiore circolazione delle informazioni e al ruolo dei social network. “I ragazzi di oggi sono molto più svegli di noi e capiscono prima quello che li aspetta. Speriamo che ci sia un ritorno di fiamma verso questo mestiere, perché la situazione la vedo molto, ma molto grigia”.

La difficoltà riguarda tutti i reparti, dalla cucina alla sala, e rappresenta una delle principali incognite per il futuro della ristorazione. Un problema che rischia di accompagnare anche la crescita turistica del territorio, rendendo ancora più urgente un lavoro di valorizzazione delle professioni e di avvicinamento dei giovani al settore.

Il passaggio di consegne del 2027 chiuderà dunque una presidenza lunga 14 anni, caratterizzata da iniziative nelle scuole, collaborazioni e momenti di crescita, ma anche da difficoltà e cambiamenti. “Ringrazio tutti quelli che hanno collaborato con me in questi anni”, conclude Di Bella.

Intanto, al CFPA di Casargo si è svolta la tradizionale cena di fine anno, con la partecipazione degli associati e degli sponsor che collaborano con l’associazione mossa sempre da quello spirito di partecipazione e dalla vocazione verso la buona cucina. Un appuntamento che ha offerto l’occasione per ritrovarsi e condividere il bilancio dell’attività, mentre il sodalizio si prepara ad affrontare una nuova fase della propria storia.

Una nota a margine meritano i giovani e giovanissimi del CFPA di Casargo che, affiancati dai rispettivi docenti, hanno curato la preparazione della serata di gala per oltre 50 persone, occupandosi anche del servizio in sala con puntualità e precisione. Una dimostrazione concreta di come la formazione e l’esperienza sul campo possano contribuire a costruire le professionalità di domani. Un segnale incoraggiante, che lascia ben sperare per il futuro della ristorazione lecchese e non solo.