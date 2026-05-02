Decreto 1° maggio, Fnaarc: “Più tutele contro i contratti irregolari”

Il decreto lega gli incentivi pubblici all’uso di contratti collettivi regolari, misura sostenuta da Confcommercio

Fnaarc, federazione di Confcommercio, chiede di applicare la norma anche agli agenti per contrastare i contratti impropri

LECCO – Il Decreto 1° maggio che lega l’accesso agli incentivi pubblici all’applicazione di contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni più rappresentative trova il consenso anche degli agenti di commercio. A esprimere una valutazione positiva è Agenti Fnaarc, la Federazione nazionale aderente a Confcommercio, che sottolinea come il provvedimento rafforzi il principio della contrattazione di qualità e contrasti il fenomeno del dumping contrattuale.

Una linea sostenuta anche dal presidente nazionale di Confcommercio Carlo Sangalli, con l’obiettivo di tutelare il lavoro e valorizzare il ruolo delle principali organizzazioni di rappresentanza.

“Accogliamo con favore un intervento che lega le risorse pubbliche alla qualità del lavoro e all’applicazione di un contratto corretto e sostenibile, creando ricchezza per il Paese attraverso il lavoro correttamente contrattualizzato – ha dichiarato Alberto Petranzan, presidente di Agenti Fnaarc – Chiediamo che questo principio venga applicato anche agli agenti di commercio, escludendo da contributi e agevolazioni le aziende che utilizzano in modo improprio contratti da procacciatori d’affari”.

Secondo la Federazione, in presenza di rapporti di lavoro stabili, continuativi e retribuiti a provvigioni, l’unico inquadramento corretto è quello del contratto di agenzia regolato dal Codice Civile e dagli Accordi economici collettivi. L’uso improprio del contratto da procacciatore d’affari viene indicato come una pratica che genera dumping contrattuale, penalizzando sia le aziende sia i professionisti.

Sul tema interviene anche la presidente di Fnaarc Lecco, Francesca Maggi: “A chi non è mai capitato di imbattersi in proposte di collaborazione poco adeguate alla professionalità richiesta, talvolta in contrasto con gli accordi economici collettivi e, in alcuni casi, riconducibili a pratiche contrattuali non corrette? Siamo fermamente convinti che il lavoro portato avanti da Fnaarc a livello nazionale sul tema dei cosiddetti ‘contratti pirata’ rappresenti un supporto concreto e continuativo per l’intera categoria. Solo attraverso interventi mirati e strumenti di tutela efficaci possiamo salvaguardare la professionalità degli agenti di commercio e contribuire a uno sviluppo sano, equilibrato e rispettoso dei settori chiave del sistema economico italiano”.

A ribadire l’importanza del rispetto delle regole è anche Clara De Marcellis, consigliera Fnaarc Lecco: “Sostenere le aziende che applicano correttamente gli accordi economici collettivi è essenziale per promuovere un ambiente di lavoro sano, valorizzare la motivazione degli agenti e favorire una crescita equilibrata e trasparente, a beneficio sia delle aziende mandanti sia dei professionisti”.

Infine, Fnaarc Lecco ricorda il supporto offerto agli agenti del territorio. “Desideriamo inoltre ricordare che Confcommercio Lecco è sempre al fianco degli agenti di commercio – concludono Maggi e De Marcellis – Offriamo la possibilità di esaminare insieme i mandati prima della firma, per verificarne la conformità agli Aec ed escludere eventuali clausole vessatorie. Il supporto di Fnaarc rappresenta un punto di riferimento importante anche sotto questo profilo, contribuendo a garantire la serenità necessaria per svolgere al meglio la propria attività”.