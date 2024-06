Delegazione di Confcommercio Lecco all’assemblea generale a Roma

Ospite d’eccezione il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella

A guidare i componenti del gruppo lecchese (Giunta e consiglieri) il direttore Alberto Riva

LECCO – Delegazione di Confcommercio Lecco presente a Roma per l’assemblea generale di Confcommercio-Imprese per l’Italia. Durante l’incontro svoltosi ieri, mercoledì, nella consueta cornice dell’Auditorium della Conciliazione a Roma, ha fatto la sua apparizione un ospite d’eccezione: il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Tanti gli applausi a lui tributati a più riprese dai presenti, in primis dalla delegazione di Confcommercio Lecco, guidata dal direttore Alberto Riva e composta anche dai componenti della Giunta Severino Beri (vicepresidente), Silvia Nessi, Cristina Valsecchi, Mattia Maddaluno e Claudio Somaruga, e dai consiglieri Raffaella Beri, Simona Bonaiti, Giuseppina Gallarati, Ferruccio Adamoli, Giulio Bonaiti, Lucio Corti, Nicolò Gerin, Eugenio Milani, Luca Spreafico, Roberto Tentori.

Nel suo intervento Mattarella ha definito il commercio “pilastro del modello sociale europeo, motore decisivo e imprescindibile della nostra economia, oltre che elemento generativo della società moderna”. Il commercio, ha proseguito il Capo dello Stato, “è veicolo di libertà, dà valore alla cose, è innovazione, circolazione di idee, accompagna la crescita delle persone, alimenta la società del benessere, è servizio alla coesione sociale, spinta allo sviluppo, palestra per l’integrazione, termometro dello stato di salute della società, palestra per la legalità”. Poi ha ricordato “quanto fatto nei momenti più duri della pandemia, con i negozi aperti diventati in quei giorni presidi della resilienza collettiva: grazie per quello che avete fatto allora, grazie per quel che siete”. D’altra parte, secondo il capo dello Stato, “le luci dei negozi sono preziose anche per la sicurezza, danno vita a centri storici e quartieri periferici”.

I lavori si sono aperti con la relazione del presidente nazionale di Confcommercio, Carlo Sangalli: “Le imprese del terziario di mercato creano ogni giorno buona occupazione, coltivano conoscenza, abilitano innovazione, immaginano il futuro collettivo, che oggi è incerto, segnato da contraddizioni profonde, da crisi drammatiche”. Il presidente ha parlato anche del recente rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale del Terziario: “Un buon contratto risultato dell’impegno comune delle parti sociali e che risponde tanto alle attese del mondo del lavoro quanto alle esigenze delle imprese perché interpreta le trasformazioni profonde del nostro tempo ed è espressione concreta di responsabilità”.

Quella responsabilità che per il presidente servirebbe per “contrastare una volta per tutte, anche con interventi normativi, il dumping contrattuale, i contratti pirata” rafforzando così “il ruolo della contrattazione esercitata da chi realmente rappresenta il mondo del lavoro e il mondo delle imprese” affermandone in tal modo “la valenza erga omnes: è la risposta più efficace alla questione del salario minimo”. Significativo il passaggio sul turismo che “sta registrando performance straordinarie e che quest’anno farà ancora meglio”, così come quello sulla desertificazione commerciale, “una ferita per l’idea stessa di cittadinanza che va combattuta livellando il campo di gioco: stesso mercato, stesse regole, amministrative o fiscali che siano”. E sulla sostenibilità ha ribadito, strappando uno degli applausi più significativi: “La sostenibilità ambientale va integrata con quella sociale ed economica: non ci sono alternative2.

L’assemblea generale di Confcommercio si è chiusa con l’intervento del ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, che ha definito il terziario di mercato “punta avanzata della performance economica del nostro Paese”.