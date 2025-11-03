Deviscio premiata a Golosaria: l’eccellenza caprina lecchese conquista Milano

Alla ventesima edizione della rassegna di Massobrio e Gatti, la realtà lecchese si distingue tra i piccoli produttori italiani

L’azienda agricola lecchese viene premiata a Golosaria Milano 2025 per il suo “Gratta Capra”, formaggio da grattugia che per Massobrio “sfida i grandi classici vaccini”

LECCO – Un nuovo traguardo per l’Azienda Agricola Deviscio di Lecco, che si aggiudica un prestigioso riconoscimento nell’ambito di Golosaria Milano 2025, la rassegna enogastronomica ideata da Paolo Massobrio e Marco Gatti e giunta alla ventesima edizione. Un premio che porta sul podio una realtà lecchese ormai punto di riferimento nella produzione di formaggi di capra e nell’allevamento locale, frutto di anni di lavoro costante e radicato nel territorio.

Nel corso della manifestazione, ospitata a Fiera Milano Rho dall’1 al 3 novembre, l’attenzione è stata rivolta al tema “Il Gusto della Contemporaneità”, con particolare riguardo ai piccoli produttori capaci di interpretare la tradizione in chiave moderna. Tra questi, Deviscio ha saputo distinguersi grazie alla capacità di innovare senza perdere il legame con la cultura casearia alpina e il patrimonio gastronomico locale.

A consegnare il riconoscimento è stato lo stesso Massobrio, che ha voluto sottolineare il valore del lavoro svolto dall’azienda lecchese e, in particolare, di Agostino Ferrari, figura chiave nell’evoluzione produttiva della realtà di famiglia: “La competenza di Agostino Ferrari, assaggiatore ONAF, si vede tutta, ma il colpo di genio è il Gratta Capra. Un formaggio da grattugia che sfida i grandi classici vaccini, aprendo al latte di capra una nuova, nobile funzione in cucina. Un’intuizione intelligente che allarga gli orizzonti”.

Il Gratta Capra è infatti la creazione che più ha attirato l’attenzione del pubblico e degli esperti: un formaggio stagionato da grattugia, unico nel suo genere, che porta il latte di capra a un livello inedito nella gastronomia contemporanea, diventando ingrediente versatile anche per la cucina d’autore. Ma l’offerta dell’azienda non si ferma qui: oltre 17 referenze, dai freschi agli stagionati, tra cui il quadrotto ispirato alla tradizione casearia della vicina Valsassina, la latteria di capra, la robiola, lo yogurt e i classici caprini.

Adagiata ai piedi del Resegone, la realtà agricola e agrituristica gestita dai fratelli Chiara e Agostino Ferrari compie dieci anni di attività. Sessanta capre Camosciate delle Alpi allevate con attenzione al benessere animale e alla sostenibilità sono al centro di un progetto famigliare che unisce ospitalità, autenticità e cura del territorio. Ogni prodotto racconta un percorso costruito sulla passione e sul rispetto delle materie prime.

Il riconoscimento ottenuto a Golosaria conferma Deviscio tra le realtà più dinamiche dell’agroalimentare lombardo, capace di coniugare tradizione, innovazione e sostenibilità. A coronare questo successo arriva anche l’inserimento nel Golosario 2026, la guida curata da Massobrio che ogni anno seleziona le migliori eccellenze italiane del gusto, rappresentando un ulteriore motivo di orgoglio per l’azienda lecchese e un segnale della crescente attenzione verso il suo lavoro.