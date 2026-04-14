Diamanti e gemme di colore, a Lecco un corso per il settore orafo

Formazione promossa da Cat Unione Lecco con esperti del settore: focus su riconoscimento e autenticità delle pietre

Appuntamento il 27 aprile e il 4 maggio nella sede di Confcommercio Lecco

LECCO – In un mercato sempre più caratterizzato dalla presenza di materiali sintetici e imitazioni, diventa fondamentale per gli operatori del settore orafo acquisire competenze specifiche per riconoscere e distinguere le pietre preziose autentiche.

Con questo obiettivo nasce il corso “Diamanti e gemme di colore: verso il riconoscimento”, organizzato da Cat Unione Lecco in collaborazione con il Collegio Periti di Lecco e la Society of Gemmological Research.

Il percorso formativo si terrà lunedì 27 aprile e lunedì 4 maggio, dalle 9 alle 13, presso la sede di Confcommercio Lecco in piazza Garibaldi 4. Le iscrizioni sono aperte fino al 20 aprile.

Il corso unisce teoria e pratica, offrendo strumenti utili per il riconoscimento del diamante naturale e delle principali imitazioni presenti sul mercato. Tra gli argomenti trattati figurano le proprietà fisiche e chimiche del diamante, l’analisi dei materiali sintetici e naturali, oltre alle tecniche di identificazione visiva.

Ampio spazio sarà dedicato anche all’utilizzo degli strumenti gemmologici e ad attività pratiche in laboratorio, con simulazioni e casi studio utili a rafforzare le competenze dei partecipanti.

È previsto inoltre un rimborso pari all’80% del costo per le imprese iscritte agli Enti Bilaterali del Terziario e del Turismo.

Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare l’ufficio Formazione di Confcommercio Lecco all’indirizzo formazione@ascom.lecco.it o al numero 0341/356911.