Dopo l’estate, ripresa ‘fiacca’. Riva (Confcommercio): “Serve prudenza”

Stagione positiva per turismo, meno per commercio e servizi

Il direttore di Confcommercio Lecco: “L’occupazione tiene ma avvertiamo un po’ di timori. Sarà un autunno prudente”

LECCO – Se il settore del turismo si appresta a registrare un’altra stagione record con dati superiori all’era pre-Covid e con incrementi spalmati su tutte le strutture ricettive (alberghiere ed extra alberghiere), nonostante le difficoltà da più parti emerse nel reperire personale, lo stesso non si può dire per commercio e servizi che hanno soddisfatto solo parzialmente le aspettative.

La fotografia del 2023 è chiara: sul fronte del retail il risultato dei saldi è stato inferiore alle attese, anche se a Lecco le cose sono andate meglio rispetto ad altre realtà lombarde. Per quanto riguarda i servizi, invece, c’è stato un rallentamento per quelli rivolti alle imprese, soprattutto verso il comparto manufatturiero, vittima del rallentamento della Germania.

In vista dell’autunno la parola d’ordine è prudenza, come conferma anche il direttore di Confcommercio Lecco Alberto Riva: “Registriamo le difficoltà generali, incluso un certo calo di lavoro nelle nostre categorie: a settembre abbiamo assistito a una ripresa un po’ fiacca. Ma non abbiamo previsioni nefaste sui consumi, dal momento che sul nostro territorio complessivamente l’occupazione tiene e quindi la possibilità di spesa delle famiglie sembra essere salvaguardata. Chiaramente un po’ di timore, se non di sfiducia, la avvertiamo, anche per gli aumenti dei costi energetici e della benzina”.

Riva ha aggiunto: “Oltre a questi costi ci sono preoccupazioni legate anche ai costi relativi a trasporto e logistica e a quelli per gli approvvigionamenti. Poi chiaramente registriamo difficoltà crescenti da un lato nel reperimento del personale e dall’altro sul fronte dell’accesso al credito. Ma complessivamente l’economia lecchese sta tenendo e i nostri commercianti sapranno destreggiarsi al meglio anche nei prossimi mesi”.