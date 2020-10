Dote Comune: due tirocini in Provincia, domande entro il 15 ottobre

Due esperienze di tirocinio tramite la Provincia, a Villa Monastero e al Centro per l’Impiego

Aperto l’avviso Dote Comune, scadrà giovedì 15 ottobre

LECCO – Scade alle 14.00 di giovedì 15 ottobre il termine per presentare le domande di partecipazione all’avviso Dote Comune – Anci Lombardia, che prevede in Provincia di Lecco i seguenti tirocini per la durata di 12 mesi:

1 tirocinio in area trasversale operatore d’ufficio presso Centro impiego di Merate (codice PLC141912P01)

1 tirocinio in area Servizi turistici presso Villa Monastero a Varenna (codice PLC141912P02)

Dote Comune è un’esperienza formativa nella pubblica amministrazione per inoccupati o disoccupati di età uguale o superiore a 18 anni, residenti in Lombardia, organizzata e promossa da Regione Lombardia, Anci Lombardia, AnciLab ed enti locali aderenti.

I partecipanti hanno la possibilità di sperimentarsi nei diversi ambiti istituzionali diventando, da semplici utenti, anche erogatori di servizi ai cittadini, in un’esperienza di cittadinanza attiva.

I progetti hanno una durata di 6 o 12 mesi, con un impegno di 20 ore settimanali.

Chi può fare richiesta

Possono partecipare alla selezione per l’assegnazione di una Dote cittadini italiani, dei Paesi dell’Unione europea ed extracomunitari con regolare permesso di soggiorno, residenti in Lombardia, inoccupati o disoccupati, di età uguale o superiore ai 18 anni.

Il cittadino straniero proveniente da Paese non comunitario e regolarmente soggiornante in Italia può svolgere in Lombardia l’esperienza di Dote Comune secondo le modalità indicate nell’avviso, purché in possesso della carta o del permesso di soggiorno.

L’indennità prevista

È prevista un’indennità mensile di tirocinio di 300 euro e al termine dell’esperienza vi sarà la certificazione delle competenze acquisite, secondo il Quadro regionale degli standard professionali di Regione Lombardia.

Dote Comune è un tirocinio, quindi un’esperienza formativa a carattere teorico-pratico, non un contratto di lavoro.

Il patto di servizio

In base al nuovo Protocollo d’intesa Anci – Regione Lombardia la partecipazione a Dote Comune costituisce assolvimento del percorso di politica attiva del lavoro. Quindi i candidati selezionati che dichiarino di essere disoccupati o in cerca di prima occupazione, perciò rientranti nella categoria indicata nell’articolo 19 del decreto legislativo 150/2015, dovranno stipulare il Patto di servizio personalizzato in un ente accreditato per i servizi al lavoro (Centro per l’impiego). Di conseguenza dovranno consegnare all’ente ospitante la Dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (Did).

L’avviso di selezione di Dote Comune, che prevede 73 tirocini, è stato pubblicato giovedì 1 ottobre.