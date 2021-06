Effetto Covid-19, continua la crescita degli e-commerce

LECCO – L’emergenza sanitaria che stiamo attraversando ha cambiato le nostre abitudini. E non l’ha fatto solamente per quanto riguarda i rapporti sociali, il mondo del lavoro o quello della scuola. La pandemia ha dato un’accelerata improvvisa e forse decisiva al mondo dello shopping online. Nel corso degli ultimi mesi, infatti, i numeri degli e-commerce sono cresciuti a dismisura passando dal 16 al 19% della quota totale di vendite mondiali nel 2020. E ciò che più interessa è la crescita futura che si pensa possa essere ancora più netta nei prossimi mesi e nei prossimi anni.

Merito di esperienze di acquisto rese sempre più semplici e comode. Ma anche di una convenienza senza pari sull’acquisto di prodotti delle diverse categorie. In questo scenario, il settore tech e quello dell’informatica restano tra i più battuti in termini di acquisto. Le grandi catene di negozi offrono la possibilità di acquistare prodotti tecnologici a prezzi davvero molto vantaggiosi. Pensiamo ad esempio ad Unieuro, da sempre considerato nel nostro Paese – e non solo – come uno degli store di riferimento per gli amanti della tecnologia grazie a prodotti di tendenza e prezzi competitivi.

Secondo gli ultimi dati la crescita dell’e-commerce ha riguardato tutto il mondo ed in particolare il Paese con la crescita maggiore nel corso dell’ultimo anno è stata l’Australia che ha fatto segnare un più 59% rispetto all’anno precedente.

Segue la Gran Bretagna (+46,7%) e gli Stati Uniti d’America (+32,6%). In Cina, invece, l’aumento è stato del 14,6% ma per i prossimi mesi è attesa una crescita forte e costante.

Bene anche l’Italia dove sempre più utenti scelgono la strada dell’e-commerce per acquistare i prodotti hi tech e dell’informatica. Grande attenzione degli utenti verso un settore particolarmente amato come quello degli smartphone di ultima generazione che in Italia trova terreno particolarmente fertile viste le ultime tendenze di mercato.

Un trend, quello degli ultimi mesi, che sembra aver segnato un cambiamento netto rispetto al passato e che punta a confermarsi nel corso dei prossimi mesi quando il mercato dell’e-commerce continuerà a crescere ed imporsi come principale soluzione per chi vuole acquistare prodotti tecnologici in maniera semplice, comoda e veloce sfruttando poi il vantaggio economico che deriva dagli acquisti online.