Energia e acqua, Confindustria porta le imprese negli impianti strategici di Livigno

La Categoria Energia e Utility di Confindustria Lecco e Sondrio ha organizzato una giornata dedicata alle infrastrutture energetiche e idriche del territorio

Il percorso ha toccato Trepalle e Livigno, con tappe alla cabina elettrica inaugurata per le Olimpiadi invernali e al Centro Servizi di Mottolino Società Benefit

LIVIGNO – Dalla distribuzione dell’energia elettrica alle risorse idriche per il turismo invernale, un viaggio alla scoperta delle infrastrutture che sostengono le attività economiche e le comunità dell’Alta Valtellina. È questo l’obiettivo di “Alta quota, alta tensione”, l’iniziativa organizzata a inizio ottobre dalla Categoria Merceologica Energia e Utility di Confindustria Lecco e Sondrio, che ha coinvolto imprese e rappresentanti del settore in una giornata di visite tecniche tra Trepalle e Livigno.

Il gruppo è partito da Sondrio al mattino, attraversando Tirano e Bormio prima di raggiungere il Passo del Foscagno e la prima tappa del percorso: la cabina primaria di Enel, inaugurata in occasione delle Olimpiadi invernali. La struttura ipogea ha permesso ai partecipanti di conoscere da vicino un impianto strategico per garantire un approvvigionamento elettrico affidabile e sostenibile sul territorio.

La giornata è proseguita a Livigno con la visita al Centro Servizi di Mottolino Società Benefit, realtà che integra innovazione e tecnologia al servizio del turismo di montagna.

Successivamente, dopo la salita verso il rifugio Meeting Point, i partecipanti hanno raggiunto il nuovo bacino di innevamento del Monte Sponda. Accompagnati dallo staff di Mottolino e dal direttore dei lavori, hanno potuto approfondire le caratteristiche costruttive dell’opera, il suo funzionamento e il ruolo che svolge nell’innevamento del comprensorio sciistico.

L’iniziativa ha rappresentato anche un’occasione di confronto tra gli operatori della filiera energetica e idrica, con l’obiettivo di rafforzare la conoscenza delle infrastrutture che contribuiscono allo sviluppo del territorio.

“La giornata ha confermato quanto sia importante far conoscere le infrastrutture che garantiscono energia e acqua alle comunità e alle imprese”, ha dichiarato Luca Dotti, presidente della Categoria Merceologica Energia e Utility di Confindustria Lecco e Sondrio.

“Vedere questi impianti da vicino, in un contesto spettacolare come quello dell’Alta Valtellina, ha favorito il confronto tra gli operatori del settore e rafforzato il senso di appartenenza al territorio”, ha aggiunto Dotti, che ha rivolto un ringraziamento a E-distribuzione, a Mottolino e al Comune di Livigno per la disponibilità e l’accoglienza, oltre che a tutti i partecipanti per l’entusiasmo dimostrato.

“Alta quota, alta tensione” si inserisce nel programma di attività con cui la Categoria Merceologica Energia e Utility promuove il dialogo tra le imprese della filiera e il territorio, favorendo la conoscenza delle opere e degli impianti che svolgono una funzione strategica per le comunità locali e il sistema economico.