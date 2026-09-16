Energia, Guidesi: “Con questi costi la Lombardia si ferma”

Guido Guidesi lancia l’allarme sui costi dell’energia e chiede interventi immediati a Unione europea e Governo

Nel mirino anche la gestione della risorsa idroelettrica: “In Lombardia abbiamo dimostrato che è possibile trovare soluzioni concrete”

LECCO – “Con questi costi la Lombardia si ferma”. È l’allarme lanciato da Guido Guidesi, assessore allo Sviluppo economico di Regione Lombardia, sul tema dei costi dell’energia. Secondo l’assessore, l’attuale situazione rischia di trasformarsi in un nuovo ostacolo per produzione, investimenti e consumi e richiede interventi immediati da parte dell’Unione europea e del Governo.

“I costi continuano ad essere insostenibili. Non possiamo permettere che questo diventi un nuovo freno alla produzione, agli investimenti e ai consumi in Lombardia. Con questi costi la Lombardia si ferma”, afferma Guidesi, che definisce la situazione una priorità e una vera e propria emergenza. “Le strategie di medio-lungo periodo sono indispensabili, ma oggi servono decisioni immediate. Se vogliamo difendere la competitività del nostro sistema produttivo e il potere d’acquisto delle famiglie, non possiamo più rimandare”.

Secondo l’assessore, la situazione attuale presenta condizioni già più critiche rispetto ai sovraccosti registrati cinque anni fa. “Oggi le imprese rischiano di vedere erodere la propria marginalità e, di conseguenza, di ridurre o fermare la produzione”, sostiene Guidesi. Parallelamente, aggiunge, le famiglie continuano a limitare i consumi per sostenere il costo delle bollette.

Sul fronte delle soluzioni di medio e lungo periodo, l’assessore indica la necessità di interventi infrastrutturali e di un mix di fonti energetiche, considerati strumenti per aumentare autonomia e competitività. Ma, secondo Guidesi, l’urgenza è intervenire già nell’immediato.

Da qui l’appello rivolto all’Europa e al Governo, con tre proposte indicate come prioritarie: “Maggiore trasparenza nella formazione e nel calcolo del prezzo dell’energia, limiti normativi alla speculazione finanziaria che incide sui prezzi e un ‘price cap’ che permetta di contenere gli effetti di dinamiche che nulla hanno a che vedere con i costi reali di produzione”.

Un altro tema richiamato dall’assessore è quello della gestione della risorsa idroelettrica. “Da tempo chiediamo di intervenire sulla gestione della risorsa idroelettrica. In Lombardia abbiamo dimostrato che è possibile mettere allo stesso tavolo produttori ed energivori e trovare soluzioni concrete”, afferma Guidesi, citando il lavoro avviato insieme al presidente Attilio Fontana e all’assessore Massimo Sertori. “Su questo abbiamo avanzato proposte precise, ma continuiamo a non essere ascoltati”.

Per l’assessore allo Sviluppo economico, la priorità è dunque affrontare la situazione come una vera emergenza energetica. “La Lombardia, che rappresenta una parte fondamentale della capacità produttiva italiana ed europea, rischia il fermo delle produzioni e una forte limitazione dei consumi. Non possiamo aspettare”, conclude.

Nella parte finale del suo intervento, Guidesi richiama anche il quadro internazionale: “In cinque anni lo scenario geopolitico è profondamente peggiorato, ma l’Unione europea non ha ancora costruito una risposta immediata e strutturale al problema. Il mercato europeo dell’energia continua a essere esposto alla speculazione finanziaria e non dispone ancora degli anticorpi necessari per proteggere imprese e famiglie”.