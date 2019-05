L’iniziativa rientra nell’ambito di Living Land

Domande di partecipazione entro il 22 maggio

BARZIO – Opportunità estiva per i giovani, quella promossa da Living Land, nell’ambito turistico con il progetto “Estate negli uffici turistici e nei musei” che vede coinvolti 8 comuni e la rete di imprese Montagne del Lado di Como e l’Ufficio di piani dell’Ambito di Bellano.

Assistenza, aggiornamento dei siti web e delle pagine social, gestione dei contatti con le strutture turistiche, esposizione del materiale, presidio di siti museali, storici, turistici e delle visite guidate. Questi i principali compiti che dovranno svolgere (da giugno a settembre) i giovani che verranno selezionati.

L’iniziativa, rivolta a ragazzi e ragazze di età compresa tra i 18 e i 27 anni, è promossa dai Comuni di Abbadia Lariana, Bellano, Colico, Dervio, Esino Lario, Lierna, Mandello del Lario, Moggio e dalla Rete di imprese Montagne del Lago di Como, in collaborazione con l’Ufficio di piano dell’Ambito di Bellano.

I giovani saranno inseriti nelle strutture tramite l’attivazione di uno stage, conforme alla normativa regionale, oppure tramite contratto di collaborazione occasionale ed è prevista un’indennità economica proporzionale al monte ore effettuato.

Alle persone selezionate sarà garantita una formazione tecnica e trasversale in itinere pari a 12 ore e il coordinamento da parte di una figura tutor che garantirà un’attenzione educativa allo svolgimento delle attività, consentendo ai ragazzi di vivere un’esperienza costruttiva e stimolante in cui mettere in gioco le proprie competenze.

I REQUISITI

I requisiti per partecipare al bando sono: avere un’età tra i 18 e i 27 anni, conoscere la lingua inglese, avere predisposizione al lavoro con il pubblico, avere disponibilità almeno per un mese part-time. Saranno considerati requisiti preferenziali la conoscenza del territorio in cui si andrà a operare e la residenza o il domicilio nei comuni dell’Ambito di Bellano.

LE DOMANDE

Le domande di partecipazione sono disponibili presso il sito www.livingland.it e presso i siti web dei Comuni e degli enti aderenti e dovranno essere consegnate, unitamente al curriculum vitae, a copia della carta d’identità e del codice fiscale ed eventuale copia del permesso di soggiorno, entro mercoledì 22 maggio 2019:

a mano presso il Consorzio Consolida in via Belvedere 19 a Lecco, dal lunedì al giovedì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14 alle 17.30 e il venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14 alle 15;

via mail a: e.cortesi@consorzioconsolida.it con oggetto “Estate negli uffici turistici e nei musei”.

LA GRADUATORIA

La graduatoria verrà determinata in seguito ad un colloquio di valutazione e selezione, per altre informazioni è possibile contattare Eleonora Cortesi: tel. 0341 286419, cell. 335 7502021, e-mail: e.cortesi@consorzioconsolida.it