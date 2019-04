Incontro a ingresso libero con Oscar Giannino, Marco Fortis e Rebecca Sofia Amorena

Questa sera, giovedì, dalle ore 20.30 a Lecco in Sala Don Ticozzi

LECCO – È in programma questa sera, giovedì 4 aprile, alle ore 20.30 a Lecco, in Sala Don Ticozzi, l’incontro organizzato da Confindustria Lecco e Sondrio dal titolo “Unione Europea tra fake news e mezze verità”.

Una serata aperta al pubblico con il Giornalista di Radio 24 Oscar Giannino, l’Economista Marco Fortis, Vice Presidente e Direttore di Fondazione Edison e Rebecca Sofia Amorena, della Commissione del Parlamento europeo per l’Industria, la Ricerca e l’Energia. Introduce il Presidente di Confindustria Lecco e Sondrio, Lorenzo Riva.

“In un momento nel quale si sta diffondendo una forte diffidenza nei confronti dell’Europa, descritta in alcuni casi come una Ue incapace di grandi decisioni e senza un progetto per il futuro, l’incontro vuole offrire un’occasione per conoscere, dati alla mano, com’è in realtà oggi e cosa potrà rappresentare domani l’Unione europea” spiegano gli organizzatori.

“In prossimità dell’appuntamento con le elezioni, sul tema si confrontano tre voci autorevoli con un obiettivo, quello di fare informazione e contribuire a portare chiarezza contrastando il ben noto diffondersi di fake news anche su questo tema”.