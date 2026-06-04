Fabio Dadati eletto nuovo presidente di Confcommercio Lecco fino al 2031

Dopo dieci anni di presidenza Antonio Peccati lascia la guida dell’associazione. Nominati anche vicepresidenti e membri della Giunta.

Dadati: “Sento la vostra fiducia e voglio dare continuità all’eccellente lavoro svolto da chi mi ha preceduto”

LECCO – Passaggio di testimone ai vertici di Confcommercio Lecco. Sarà Fabio Dadati a guidare l’associazione di categoria nel prossimo quinquennio, dal 2026 al 2031, raccogliendo l’eredità di Antonio Peccati, presidente negli ultimi dieci anni.

L’elezione è avvenuta nel corso del Consiglio generale riunito nella serata di mercoledì 3 giugno nella sede di piazza Garibaldi a Lecco. Il Consiglio ha scelto all’unanimità il nuovo presidente, chiamato a rappresentare una delle principali realtà associative del territorio.

Ad aprire i lavori è stato proprio Antonio Peccati, che ha tracciato un bilancio del decennio appena concluso alla guida dell’associazione. “Sono stati dieci anni molto belli. Sono molto soddisfatto di ciò che abbiamo costruito insieme. Continuerò a dare il mio contributo: per l’associazione ci sarò sempre”, ha affermato il presidente uscente.

Prima del voto sono intervenuti anche il past president Peppino Ciresa e il componente di Giunta Sergio Colombo, che hanno voluto ringraziare Peccati per il lavoro svolto nel corso dei suoi due mandati.

A prendere poi la parola è stato Fabio Dadati, 61 anni, imprenditore lecchese attivo nei settori della ristorazione e della ricettività, attualmente membro della Giunta della Camera di Commercio Como-Lecco e già presidente di Lariofiere dal 2019 al 2025. Nel suo intervento ha posto l’accento sulla responsabilità del nuovo incarico e sulla volontà di proseguire il percorso costruito negli anni precedenti.

“Quella che mi affidate è una responsabilità importante della quale sono pienamente consapevole. Richiede impegno, condivisione, presenza e visione. Sento la vostra fiducia e voglio dare continuità all’eccellente lavoro svolto da chi mi ha preceduto. Tutto ciò che posso fare lo farò, senza risparmiarmi”, ha dichiarato.

Dadati ha inoltre sottolineato il valore dell’esperienza maturata nel corso della propria attività professionale e associativa, evidenziando l’importanza del lavoro di squadra. “Sono sereno perché so che questo è un gruppo coeso, composto da persone di valore. Nella mia vita ho imparato quanto sia fondamentale stare in squadra e mettere sempre al primo posto il bene del gruppo”.

Nel suo discorso il neo presidente ha ricordato anche il percorso di crescita compiuto da Confcommercio Lecco negli ultimi vent’anni. “Prima con Peppino Ciresa e poi con Antonio Peccati, l’associazione è cresciuta fino a diventare una realtà centrale nell’economia e nella società del territorio, leader per numero di associati, capacità di lettura della realtà e sostegno alle diverse categorie rappresentate. Un lavoro non semplice, considerando i continui e profondi cambiamenti che affrontiamo ogni giorno”.

Tra i temi richiamati da Dadati figurano il turismo, il ruolo strategico dei negozi di vicinato, l’attenzione alle categorie economiche e ai territori, i rapporti con le organizzazioni sindacali, le iniziative a favore degli associati e l’impegno culturale dell’associazione, con un riferimento particolare alla rassegna Leggermente.

Concluso il dibattito, il Consiglio generale — composto dai presidenti delle categorie e delle zone territoriali, oltre che da componenti nominati dall’assemblea generale — ha proceduto alla votazione, eleggendo all’unanimità Dadati alla presidenza di Confcommercio Lecco per il quinquennio 2026-2031.

Nella stessa seduta sono stati nominati anche i tre vicepresidenti, individuati dal nuovo presidente e approvati all’unanimità dal Consiglio. Angelo Belgeri, presidente del Gruppo Ferramenta di Confcommercio Lecco, rappresenterà il comparto del Commercio; Severino Beri, presidente di Federalberghi Confcommercio Lecco, sarà vicepresidente per il Turismo; Antonio Peccati assumerà invece il ruolo di vicepresidente per i Servizi in qualità di presidente dei Promotori Assicurativi e Finanziari di Confcommercio Lecco.

Il Consiglio ha inoltre eletto i due componenti di Giunta di propria competenza, anch’essi indicati dal presidente e approvati all’unanimità: Mattia Maddaluno, presidente del Gruppo Giovani di Confcommercio Lecco, e Peppino Ciresa, che ha guidato l’associazione dal 2006 al 2016 e oggi presiede la Zona 3 di Lecco.

Completano la nuova Giunta i tre membri nominati direttamente dal presidente: Claudio Somaruga, consigliere della Zona 4 e della categoria Promotori Assicurativi e Finanziari, oltre che past president del Gruppo Giovani; Sergio Colombo, presidente della Fimaa Confcommercio Lecco; e Silvia Nessi, consigliere della Fipe Lecco e della Zona 1 Lago.

A chiudere la serata è stato il videomessaggio del presidente nazionale di Confcommercio, Carlo Sangalli, che ha rivolto un ringraziamento ad Antonio Peccati per il lavoro svolto e per i risultati ottenuti nel corso del decennio alla guida dell’associazione. Sangalli ha inoltre ricordato la sua visita a Lecco nel 2022 in occasione del convegno dedicato ai negozi di prossimità e ha formulato al nuovo presidente Fabio Dadati i migliori auguri di buon lavoro per il mandato appena iniziato.