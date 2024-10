Federica Fagioli nuova presidente del Gruppo Giovani Confapi Lecco Sondrio

LECCO – Il Gruppo Giovani Imprenditori di Confapi Lecco Sondrio inaugura un nuovo corso all’insegna della leadership femminile, con una terna di donne alla guida per il triennio 2024-2027. Federica Fagioli, classe 1985, amministratrice della Balassa srl di Lierna, è stata eletta presidente. Accanto a lei, le vice Alice Dell’Oca, della Dell’Oca srl di Delebio, e Micol Gabbioni, della Italgard srl di Inverigo, completano la squadra di vertice. L’elezione è avvenuta ieri, nel corso dell’assemblea tenutasi presso la sede di Confapi in via Pergola 73.

Federica Fagioli, laureata in Ingegneria Edile-Architettura al Politecnico di Milano, con un lungo percorso di formazione continua e competenze consolidate, ha ricoperto numerosi incarichi all'interno del Gruppo Giovani Imprenditori sin dal 2012.

La nuova presidenza ha annunciato un programma ricco di iniziative per il prossimo triennio, orientate al rafforzamento delle competenze imprenditoriali dei giovani e al dialogo con il territorio. Tra gli obiettivi principali, Fagioli ha indicato visite aziendali, eventi formativi e una stretta sinergia con il territorio, unendo impresa, cultura e impegno sociale.

“Raccolgo il testimone dalla prima presidente donna del Gruppo Giovani Confapi Lecco Sondrio, Laura Silipigni, che ringrazio per la dedizione ed il proficuo percorso svolto insieme – commenta la neo-presidente – Proseguiremo un lavoro di squadra con un programma ricco di attività, come visite aziendali ed eventi formativi, per affinare le capacità imprenditoriali e manageriali delle nuove generazioni. Sempre presente sarà la sinergia con il territorio, rafforzando il dialogo tra impresa, cultura ed impegno nel sociale”.

Completano il nuovo consiglio Luca Brambilla (Grafiche Cola srl di Lecco), Tomas Dell’Oca (Tecnofar Spa di Delebio), Ludovico Piazzoni (MMP srl di Olginate) e Samuele Stasi (Losa Pierluigi srl di Lecco).