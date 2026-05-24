Federmanager Lecco, all’Officina Badoni l’assemblea annuale tra imprese, innovazione e competenze

L’incontro si è svolto ieri alla presenza del presidente nazionale Valter Quercioli e di oltre 600 associati della territoriale lecchese guidata da Simone Chiappa

Focus sulle sfide del 2026 per il sistema produttivo: innovazione, accesso al credito, transizione energetica e disponibilità di competenze

LECCO – Si è svolta nella giornata di ieri, sabato 23 maggio, all’Officina Badoni di Lecco l’assemblea annuale di Federmanager Lecco, l’associazione di categoria che rappresenta il management delle aziende produttrici di beni e servizi, alla presenza del presidente nazionale della Federazione, il dottor ingegner Valter Quercioli.

La territoriale lecchese, guidata dal presidente Simone Chiappa, conta oltre 600 associati. Nel corso dell’incontro il direttivo ha illustrato ai presenti le attività e le iniziative portate avanti nel 2025, dai servizi dedicati agli associati alle attività di rappresentanza sul territorio, passando per eventi tematici e progetti scolastici e formativi orientati a rafforzare il dialogo tra imprese e nuove generazioni.

Nel suo intervento, il presidente Chiappa ha sottolineato l’importanza del ruolo svolto dalla categoria nel sistema produttivo locale. “Una categoria impegnata, per vocazione, a contribuire concretamente alla soluzione dei problemi del sistema produttivo, operando quotidianamente nelle aziende a fianco degli imprenditori”, ha evidenziato.

Durante l’incontro è stato inoltre tracciato uno scenario sulle prospettive economiche e produttive del 2026, definito come un anno caratterizzato da contesti internazionali complessi e in continua evoluzione, che richiederanno alle imprese una crescente capacità di adattamento.

Tra i principali temi richiamati nel corso dell’assemblea figurano innovazione, accesso al credito, disponibilità di competenze e transizione energetica, questioni considerate centrali per il futuro del tessuto produttivo lecchese.