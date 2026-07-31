Fiere e sagre. Dal Ministero 3 milioni di euro per valorizzare le eccellenze agricole

La misura finanzia eventi finalizzati alla valorizzazione delle produzioni agricole, vitivinicole, forestali, della pesca e dei territori rurali. I contributi potranno variare da 5.000 a 40.000 euro, coprendo fino al 50% delle spese ammissibili. Le domande saranno valutate secondo l’ordine di arrivo fino all’esaurimento delle risorse.

Secondo Alessandro Negri, presidente provinciale di Fratelli d’Italia Lecco, il bando rappresenta “un’iniziativa che offre nuove possibilità a chi organizza eventi capaci di raccontare e promuovere il nostro patrimonio enogastronomico e le tradizioni locali”. Negri ringrazia inoltre il ministro Francesco Lollobrigida “per l’attenzione che continua a dimostrare verso il mondo agricolo e verso quei territori che, attraverso queste manifestazioni, valorizzano il Made in Italy e sostengono le economie locali”.

Per il presidente provinciale di Fratelli d’Italia, anche il territorio lecchese può beneficiare della misura. “Dalle sagre dedicate ai prodotti tipici alle manifestazioni che promuovono le tradizioni delle nostre comunità, sono numerosi gli appuntamenti che ogni anno richiamano visitatori e rappresentano un’importante occasione di promozione del territorio”. Da qui l’invito rivolto a Comuni, Comunità Montane, Pro Loco, associazioni, comitati organizzatori e cooperative sociali senza scopo di lucro a valutare la partecipazione al bando e verificare la possibilità di accedere ai contributi.

Le domande dovranno essere presentate esclusivamente tramite PEC entro il 15 ottobre 2026. Sul sito del Ministero sono disponibili l’avviso completo, la modulistica e tutta la documentazione necessaria.

“L’obiettivo è intercettare tutte le opportunità che il Governo mette a disposizione dei territori. Ogni risorsa ottenuta significa sostenere chi organizza eventi di qualità, valorizzare le produzioni locali e rafforzare l’attrattività della nostra provincia”, conclude Negri.