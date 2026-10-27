Fiere lombarde, dalla Regione 1.5 milioni di euro per il 2027

La misura sostiene le manifestazioni internazionali, nazionali e regionali in calendario nel 2027

Le domande possono essere presentate sulla piattaforma regionale Bandi e Servizi entro il 23 novembre 2026 alle 16

LECCO – Un finanziamento da 1,5 milioni di euro per sostenere il sistema fieristico lombardo, rafforzare la competitività delle imprese e favorire l’apertura verso i mercati internazionali. Regione Lombardia rinnova anche per il 2027 la misura dedicata alle manifestazioni fieristiche, su iniziativa dell’assessore allo Sviluppo economico Guido Guidesi.

Il bando mette a disposizione contributi per progetti di promozione e pubblicità, digitalizzazione dei servizi, internazionalizzazione e animazione degli eventi. L’obiettivo è valorizzare le fiere come strumento strategico per il sistema produttivo regionale, sostenendo anche l’indotto economico e i territori che ospitano le manifestazioni.

Tra gli interventi finanziabili rientrano il potenziamento dei servizi digitali offerti agli espositori e ai visitatori, le attività promozionali e l’organizzazione di iniziative per rendere gli eventi più attrattivi. Spazio anche alla ricerca, all’invito e all’accoglienza di buyer esteri, con l’intento di favorire nuovi contatti commerciali e opportunità di sviluppo internazionale.

Il programma comprende inoltre eventi organizzati all’interno e all’esterno delle manifestazioni, oltre alla creazione di aree dedicate a specifiche categorie di imprese, come giovani imprenditori, startup e designer. Ammesse anche iniziative di networking per favorire la partecipazione delle nuove generazioni, promuovere idee innovative e accompagnare il ricambio nei diversi comparti produttivi.

“Il sistema fieristico è strategico per la competitività delle imprese e la promozione delle eccellenze lombarde”, sottolinea Guido Guidesi. “Le fiere sono occasioni fondamentali per favorire l’incontro tra aziende, sviluppare nuove relazioni commerciali e aprirsi ai mercati internazionali”.

L’assessore evidenzia inoltre il valore economico delle manifestazioni per il territorio: “Investire in questo comparto significa sostenere non solo le imprese, ma anche l’indotto e i territori che ospitano gli eventi, rafforzando la capacità della Lombardia di attrarre opportunità e generare sviluppo”.

Il sostegno è destinato alle manifestazioni di livello internazionale, nazionale e regionale inserite nel calendario fieristico lombardo del 2027, oltre che agli eventi alla prima edizione in Lombardia.

L’agevolazione copre il 40% delle spese ammissibili, con un contributo massimo di 40mila euro per le manifestazioni internazionali e nazionali. Per gli eventi regionali e quelli alla prima edizione in Lombardia, il tetto è invece fissato a 20mila euro.

Le domande devono essere presentate attraverso la piattaforma regionale Bandi e Servizi entro le 16 di lunedì 23 novembre 2026. Informazioni e dettagli sono disponibili sul portale di Regione Lombardia dedicato alle imprese, all’indirizzo www.imprese.regione.lombardia.it.