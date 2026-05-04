Fiom Cgil Lecco, Ivan Martorano nuovo componente della Segreteria provinciale

L’ingresso di Martorano va a completare una squadra impegnata nella tutela dei diritti dei metalmeccanici

“Assumo questo ruolo con grande senso di responsabilità, consapevole della complessità del momento storico”

LECCO – Nei giorni scorsi si è riunita l’Assemblea Generale della Fiom Cgil di Lecco. Alla presenza del Segretario Generale della Fiom Lombardia Antonio Castagnoli, di quello della Fiom di Lecco Fabio Anghileri e del Segretario Generale della CGIL Lecco Fabio Gerosa, l’Assemblea ha eletto a larga maggioranza Ivan Martorano come nuovo componente della Segreteria provinciale. L’ingresso di Martorano va così a completare una squadra impegnata quotidianamente nella tutela dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori metalmeccanici in un territorio, quello lecchese, a fortissima vocazione manifatturiera e industriale.

Al termine della votazione, il nuovo componente della segreteria ha espresso gratitudine e soddisfazione per il nuovo incarico: “Voglio ringraziare l’Assemblea e tutta l’organizzazione per la fiducia che mi è stata accordata. Assumo questo ruolo con grande senso di responsabilità, consapevole della complessità del momento storico che il nostro settore sta attraversando, tra transizione ecologica e sfide occupazionali – ha dichiarato Martorano, che ha poi sottolineato gli impegni futuri -. L’obiettivo è consolidare il ruolo della Fiom come primo sindacato metalmeccanico del lecchese. Questo risultato non si raggiunge da soli, ma attraverso un lavoro di squadra coeso, capace di ascoltare i bisogni dei lavoratori e di tradurli in contrattazione e conquiste reali”.

Durante la mattinata, le delegate e i delegati si sono confrontati sullo stato dell’industria manifatturiera italiana, segnata da incertezze legate ai costi energetici e alla riorganizzazione delle filiere globali, e sulle prossime iniziative in campo: in primo piano l’impegno della categoria nella raccolta firme per le due proposte di legge di iniziativa popolare promosse dalla CGIL, una per la difesa della sanità pubblica e l’altra per una riforma del sistema degli appalti.