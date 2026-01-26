Fnaarc Lecco al tavolo nazionale con Enasarco: confronto su welfare e futuro del settore

Un appuntamento rilevante per il mondo dell’intermediazione commerciale e finanziaria, che ha consentito di affrontare alcuni dei nodi più attuali per la categoria, dalle politiche di welfare ai percorsi di formazione continua, fino alle strategie per favorire il ricambio generazionale.

Soddisfatta per la partecipazione al tavolo, la presidente Maggi ha sottolineato l’importanza di un coinvolgimento diretto delle realtà territoriali nelle scelte strategiche: «I temi affrontati sono stati numerosi: dal welfare alla formazione, fino al ricambio generazionale. Sono orgogliosa che Fnaarc Lecco sia tornata a ricoprire un ruolo centrale anche nel contesto nazionale. Solo attraverso una partecipazione attiva possiamo essere realmente al fianco della categoria che rappresentiamo».

Nel suo intervento, Maggi ha inoltre ringraziato il presidente nazionale Fnaarc, Alberto Petranzan, per aver incluso l’associazione lecchese nei progetti di respiro nazionale, rafforzando così il legame tra il livello locale e quello centrale dell’organizzazione.

Tra gli interventi di rilievo, quello di Andrea Pizzi, consigliere di Fondazione Enasarco e consigliere nazionale Fnaarc, che ha posto l’accento sui progetti considerati strategici per la crescita della professione. Iniziative definite ambiziose, pensate per rispondere ai cambiamenti del mercato, sostenere gli iscritti e garantire prospettive solide alle nuove generazioni di agenti e rappresentanti.

Il confronto ha offerto anche l’occasione per fare il punto sui risultati già ottenuti dalla Fondazione Enasarco a favore degli iscritti. A intervenire è stato il presidente nazionale Fnaarc, Alberto Petranzan, che ha espresso piena soddisfazione per le misure messe in campo e ha ribadito il ruolo cruciale delle associazioni di categoria nel sostenere e accompagnare i professionisti dell’intermediazione nelle diverse fasi della carriera.

Nel corso dell’incontro è stato ricordato come Fondazione Enasarco rappresenti l’ente di previdenza integrativa obbligatoria per gli agenti e rappresentanti di commercio e per i professionisti dell’intermediazione finanziaria che operano con contratto di agenzia o rappresentanza. Un punto di riferimento essenziale non solo sul piano previdenziale, ma anche per le politiche di assistenza e welfare dedicate alla categoria.

Il meeting milanese si inserisce in un percorso di dialogo continuo tra Fnaarc ed Enasarco, volto a rafforzare il sistema di tutele e opportunità per gli agenti, in un contesto economico in costante evoluzione. Per Fnaarc Lecco, la partecipazione al tavolo nazionale rappresenta un segnale di rinnovata centralità e un’occasione per portare le istanze del territorio all’interno delle strategie future della Fondazione.