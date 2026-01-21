Fondo di Garanzia Confcommercio Lecco: rilancia l’impegno a fianco delle imprese

Promuovere un dialogo sempre più costruttivo con il sistema bancario anche nel corso del 2026

Il presidente Angelo Belgeri: “Supporto concreto, competente e tempestivo per accompagnare le aziende nelle scelte finanziarie”

LECCO – Con l’inizio del nuovo anno il Fondo di Garanzia di Confcommercio Lecco rilancia il proprio impegno a fianco delle imprese del territorio, puntando su consulenza, pianificazione e accompagnamento personalizzato. Gennaio, mese tradizionalmente dedicato alla ripartenza e alla definizione dei nuovi progetti, rappresenta anche per il Confidi un momento chiave per rafforzare il supporto alle attività economiche locali.

A sottolinearlo è il presidente del Fondo di Garanzia, Angelo Belgeri, che ribadisce come l’obiettivo resti quello di offrire “supporto concreto, competente e tempestivo” a chi intende pianificare il proprio futuro finanziario con lucidità e visione. In questo contesto, la consulenza finanziaria e creditizia assume un ruolo centrale: l’avvio dell’anno viene indicato come il momento ideale per rivedere i flussi di cassa, impostare budget realistici, valutare investimenti e costruire pianificazioni efficaci, potendo contare su esperienza, strumenti adeguati e ascolto.

Il Confidi di Confcommercio Lecco si propone di affiancare soci e nuovi richiedenti con percorsi su misura, pensati per rispondere alle specificità di ciascuna realtà, dalle microimprese alle aziende più strutturate, fino ai progetti in fase di avvio. Un accompagnamento che guarda alla sostenibilità e ai risultati, con l’intento di favorire scelte consapevoli e solide nel tempo.

Guardando al contesto generale, Belgeri riconosce come permanga un clima di incertezza, anche legato alle dinamiche geopolitiche, ma evidenzia al contempo la stabilità di cui gode il Paese per chi fa impresa. Dal punto di vista del Fondo di Garanzia, il territorio lecchese continua a mostrarsi attrattivo e dinamico, un elemento che rafforza la volontà di promuovere un dialogo sempre più costruttivo con il sistema bancario anche nel corso del 2026.

L’avvio dell’anno è anche occasione per tracciare un bilancio dell’attività svolta. Il 2025 è stato il primo anno completo nella nuova sede di via Roma e ha visto il Fondo impegnato in iniziative mirate di supporto ai soci, attraverso consulenze dedicate, strumenti operativi e soluzioni personalizzate. Nel corso dell’anno sono state accompagnate start up nella definizione dei business plan e sostenute numerose richieste di finanziamento, indirizzando al meglio gli imprenditori che si sono affidati al Confidi.

Per informazioni sulle attività di consulenza, sui bandi e sui finanziamenti disponibili, è possibile contattare gli uffici del Fondo di Garanzia di Confcommercio Lecco in via Roma 51, aperti dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 17, all’indirizzo email info@fondodigaranzialecco.it.