Gianfranco Cosmo eletto Segretario Generale Fillea CGIL Lecco

Il Giussanese è stato Segretario Generale della Fillea di Monza e Brianza dal 2016 al 2024

Cosmo è stato eletto con il 92% dei voti

LECCO – L’Assemblea Generale Fillea CGIL di Lecco ha eletto, con con la votazione tenutasi Giovedì 29 Maggio, GianFranco Cosmo come nuovo Segretario Generale. Cosmo, giussanese di 58 anni, ha accumulato un elevatissimo 92% di voti favorevoli.

GianFranco Cosmo lavora dal 1983 per la Tagliabue Mobili ed è iscritto alla Fillea dal 1984. Il suo percorso sindacale inizia nel 1990 come RSU, mentre 3 anni dopo entra nel direttivo Fillea di Monza e Brianza. Nel 2004 viene distaccato come funzionario Fillea, diventerà poi Segretario Organizzativo e, dal 2016 a inizio 2024, Segretario Generale della Fillea di Monza e Brianza. In questi anni ai vertici ha seguito le ultime tre trattative del contratto provinciale dell’edilizia ed è stato componente della commissione legno, partecipando alle trattative per i rinnovi del contratto nazionale. Cosmo ha inoltre assunto il ruolo di Vice Presidente ESEM-Cpt e di componente del consiglio generale della Cassa Edile MI-MB-LO.

Il neoeletto segretario ha dichiarato: “Il mio programma prevede la valorizzazione di quadri e delegati. Punteremo sulla formazione continua, sulla sindacalizzazione e la contrattazione aziendale, mettendo sempre al centro la dignità del lavoro, la sicurezza e la legalità”.

GianFranco Cosmo a nome dell’intera Assemblea Generale ha anche ringraziato Veronica Versace per il lavoro svolto in questi anni. Al ringraziamento si sono associati i centri regolatori sottolineando l’importante contributo dato da Veronica nel periodo del suo mandato e la certezza che anche in futuro non farà mancare la sua competenza e la sua militanza nella segreteria della Camera del Lavoro di Lecco.