Gianpiero Conti confermato alla presidenza della Categoria Legno Arredo

La Categoria Legno Arredo rappresenta una delle realtà più dinamiche dell’Associazione

Il neoeletto presidente: “Attenzione alla sostenibilità”

LECCO – Il fitto calendario dei rinnovi che caratterizzerà il 2025 di Confartigianato Imprese Lecco ha vissuto martedì un nuovo momento elettivo. La sede cittadina dell’Associazione, in via Galilei, ha ospitato infatti l’assemblea della Categoria Legno Arredo, che si è conclusa con la conferma, per acclamazione, di Gianpiero Conti nel ruolo di presidente. L’imprenditore artigiano guiderà dunque la Categoria per il proprio sesto mandato.

La continuità è risultata la parola chiave anche in relazione alla composizione del consiglio direttivo: a fronte di una new entry, rappresentata da Claudia Giovenzana (che comunque rivestiva già i panni di membro aggiunto), il voto ha confermato la fiducia nei confronti degli altri tre consiglieri, Sonia Perego, Vincenzo Carozzi e Fabio Ripamonti. Membri aggiunti saranno invece Giorgia Saguto e Matteo Rigamonti, che contribuiranno con nuove energie e prospettive.

La Categoria Legno Arredo rappresenta una delle realtà più dinamiche dell’Associazione, capace di coniugare tradizione artigiana e attenzione alle sfide contemporanee. Ne è testimonianza concreta la realizzazione del primo report di sostenibilità di categoria, avviata nelle scorse settimane attraverso un’indagine nella quale sono state coinvolte le aziende associate del settore. Un documento che raccoglie buone pratiche, dati e impegni concreti delle imprese in tema di ambiente, responsabilità sociale e innovazione e sul quale si potranno basare future azioni e iniziative. Grande interesse è stato mostrato dagli imprenditori presenti nei confronti dei risultati dell’indagine, esposti in apertura di Assemblea.

“La sostenibilità sarà il tema al quale dedicheremo molta attenzione anche nel prossimo mandato, considerata la sua centralità sotto tutti i punti di vista – ha commentato il presidente Gianpiero Conti, che ha presentato le attività e i progetti condotti negli ultimi quattro anni, prima di guardare al futuro – Oltre a questo argomento abbiamo intenzione di rivitalizzare le collaborazioni sia con il CFP Aldo Moro di Valmadrera che con l’Ordine degli Architetti della provincia di Lecco. Da un lato, l’obiettivo è rinvigorire il dialogo con il mondo della scuola, per poter contribuire in relazione all’organizzazione degli stage e alla stesura dei programmi formativi. Dall’altro, la sinergia con l’Ordine professionale potrà portare alla valorizzazione delle capacità e delle eccellenze artigiane presenti anche sul nostro territorio. Vorremmo inoltre tornare a promuovere momenti di carattere culturale, che in passato hanno suscitato interesse e apprezzamento tra i nostri associati”.

“La Categoria Legno Arredo dimostra di essere motore di idee e progettualità – afferma la presidente di Confartigianato Imprese Lecco, Ilaria Bonacina –. Il lavoro avviato sulla sostenibilità e il dialogo con scuola e professioni sono segnali concreti di un artigianato che guarda al presente e soprattutto al futuro con consapevolezza, competenza e visione condivisa”. Inizio modulo

“La partecipazione attenta e il confronto costruttivo emersi durante l’assemblea confermano la vitalità della Categoria – sottolinea il Segretario Generale di Confartigianato Imprese Lecco, Matilde Petracca –. La capacità di mantenere salde le radici artigiane, integrando al tempo stesso nuove energie e progettualità, è un segnale importante per tutto il nostro sistema associativo”.

La ratifica dei componenti il Consiglio direttivo avverrà in seno all’Assemblea.