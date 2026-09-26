Giovani e imprese, a Lecco il confronto di Confindustria

Difficoltà nel reperire operai specializzati e tecnici, competenze trasversali e intelligenza artificiale tra i temi emersi dall’Osservatorio ADAPT

Dall’incontro quattro priorità: formazione più vicina ai fabbisogni, nuove metodologie didattiche, maggiore informazione alle famiglie e strategie per attrarre i giovani

LECCO – Come avvicinare le nuove generazioni al mondo delle imprese e, allo stesso tempo, aiutare le aziende a comprendere meglio aspettative, priorità e competenze dei giovani? È stato questo il filo conduttore dell’incontro “Un dialogo possibile? Costruire un rapporto nuovo fra giovani e imprese”, promosso dal Gruppo Scuola di Confindustria Lecco e Sondrio e ospitato il 24 settembre nella sede lecchese dell’associazione.

Il confronto ha messo intorno allo stesso tavolo il mondo imprenditoriale, quello della scuola e un punto di vista specificamente dedicato alle nuove generazioni. Ad aprire i lavori è stata Federica Russo, responsabile del Gruppo Scuola di Confindustria Lecco e Sondrio. Per il mondo delle imprese sono intervenuti Margherita Roiatti, direttrice di Fondazione ADAPT, e Francesco Seghezzi, presidente di ADAPT. Il punto di vista degli studenti è stato affidato a Cecilia Pirrone, psicologa e psicoterapeuta. A moderare l’incontro Stefania Palma, responsabile Area Education di Confindustria Lecco e Sondrio.

Il presidente di Confindustria Lecco e Sondrio, Marco Campanari, ha ringraziato il Gruppo Scuola per il lavoro svolto e ha sottolineato l’importanza del rapporto tra formazione e sistema produttivo.

“Desidero ringraziare Federica Russo, Stefania Palma e tutta la super-squadra che guida e costituisce il Gruppo Scuola di Confindustria Lecco e Sondrio. Un gruppo che, come si può vedere, non è affatto “un gruppo qualsiasi”, ma la formidabile fucina di un’infinità di progetti di grande livello, di visione, di ampio respiro, che contribuiscono in maniera determinante a svolgere con successo una delle attività più importanti per un’associazione di imprese: accrescere il più possibile l’osmosi fra il mondo della scuola e quello delle imprese. Perché se non c’è osmosi, non c’è conoscenza. E se non c’è conoscenza, non esiste possibilità di scelta consapevole”, ha commentato Campanari.

A partire da questa esigenza di conoscenza reciproca, Federica Russo ha evidenziato la difficoltà delle imprese nel reperire le competenze necessarie e la necessità di comprendere meglio le aspettative delle nuove generazioni.

“Con questo incontro vogliamo affrontare un tema diventato sempre più cruciale per le imprese, che faticano a trovare le competenze necessarie per la loro attività e la crescita, ma anche per il futuro del Paese, che ha bisogno sia del contributo del sistema produttivo sia di quello dei giovani”, ha spiegato Russo.

“Ed è proprio il dialogo fra questi due mondi, e quindi una migliore conoscenza reciproca, ad essere una chiave determinante per colmare progressivamente la lacuna fra competenze necessarie e competenze disponibili, fra esigenze delle imprese e aspettative delle nuove generazioni”, ha aggiunto.

Il confronto ha quindi cercato di andare oltre la semplice fotografia del divario esistente. “L’obiettivo di questa serata è proprio questo: provare ad ascoltare entrambi i punti di vista, non semplicemente per fotografare una distanza, ma per provare a capire come accorciarla, come comunicare meglio con i giovani, come raccontare in modo più efficace le nostre imprese e renderle più attrattive”, ha concluso Russo.

Un altro tema emerso è quello delle competenze richieste dalle aziende. Stefania Palma, responsabile Area Education dell’associazione, ha evidenziato come la contrapposizione tra competenze tecniche e trasversali sia, in realtà, solo apparente: “Da un lato, le imprese ricercano profili tecnici e, dall’altro, competenze trasversali, ma si tratta di un falso paradosso. In realtà, è importante che anche i profili di impronta tecnica acquisiscano competenze trasversali, necessarie sia ai fini dei rapporti interni all’azienda, sia dell’approccio verso interlocutori esterni”.

Per i neoassunti, ha aggiunto, assume inoltre un ruolo importante il training on the job, che dovrebbe essere svolto da personale aziendale adeguatamente formato per accompagnare questo tipo di percorso.

A fornire dati sul rapporto tra imprese, giovani e mercato del lavoro sono stati Margherita Roiatti e Francesco Seghezzi, presentando i risultati della terza edizione dell’Osservatorio realizzato da ADAPT per Confindustria Lecco e Sondrio, sulla base di un questionario rivolto alle imprese del territorio.

Tra le principali criticità indicate dalle aziende si conferma la difficoltà nel reperire figure professionali chiave, in particolare operai specializzati e tecnici. Le ragioni indicate sono soprattutto la scarsa disponibilità di candidati e il disallineamento tra formazione e mercato del lavoro. Una quota significativa delle imprese coinvolte nell’indagine prevede inoltre nuove assunzioni entro la fine dell’anno, in larga parte legate alla necessità di sostituire personale in uscita per pensionamento.

Se le competenze tecniche restano fondamentali, tra quelle maggiormente richieste ai giovani emergono però anche le capacità relazionali e comunicative, che vengono sviluppate soprattutto attraverso l’affiancamento in azienda. L’Osservatorio ha inoltre rilevato una crescita dell’utilizzo dell’intelligenza artificiale nelle imprese, a fronte di una disponibilità ancora parziale delle competenze necessarie per sfruttarne pienamente le potenzialità.

Dal confronto sono emerse quattro priorità: rinnovare i percorsi formativi in relazione ai fabbisogni delle imprese, innovare le metodologie didattiche, sensibilizzare le famiglie sulla varietà dei percorsi scolastici e ripensare le strategie con cui le aziende cercano di attrarre e trattenere i giovani, in un contesto caratterizzato da una scarsità strutturale di giovani risorse.

A completare il quadro è stato l’intervento di Cecilia Pirrone, psicologa e psicoterapeuta, dedicato al punto di vista degli studenti e alle caratteristiche psicologiche e cognitive della generazione Z.

Pirrone ha descritto il contesto culturale nel quale sono cresciuti i giovani di questa generazione, caratterizzato dal passaggio da una famiglia maggiormente normativa a una più affettiva ed espressiva. Un cambiamento che, secondo l’analisi proposta durante l’incontro, rende i giovani meno sensibili all’autorità formale, ma anche più vulnerabili alla delusione e alla mortificazione.

Da qui alcune indicazioni rivolte tanto alla scuola quanto alle imprese: favorire coinvolgimento, senso e stupore come leve per motivare l’apprendimento, educare al fallimento senza trasformarlo in mortificazione e costruire un’autorevolezza capace di spiegare il senso delle richieste, lasciando al contempo spazio all’autonomia e alla responsabilizzazione.

Il confronto di Lecco ha così messo in relazione le esigenze del sistema produttivo con quelle delle nuove generazioni, concentrandosi non soltanto sul divario tra domanda e offerta di competenze, ma anche sulle modalità attraverso cui scuola e imprese possono conoscersi meglio e costruire un rapporto più efficace.