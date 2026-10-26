Girasole 5.0, a Lecco tre progetti per innovare il welfare con il digitale

A un anno dall’avvio, il progetto punta su dati condivisi, trasporto sociale e benessere degli operatori

Il percorso è promosso da Consorzio Consolida e Impresa Sociale Girasole

LECCO – Dai dati sociali condivisi al coordinamento del trasporto tra Comuni, fino al benessere di chi lavora nei servizi: sono questi i tre ambiti su cui Girasole 5.0 avvia nuove sperimentazioni per il welfare del territorio lecchese. Il percorso è stato rilanciato giovedì 22 ottobre all’Auditorium Officina Badoni di Lecco, durante il workshop “Abitare e abilitare”, che ha riunito una trentina di operatori, amministratori, changemaker e rappresentanti delle associazioni. L’incontro si è svolto a un anno dall’avvio del progetto e a pochi giorni dall’approvazione del Piano strategico 2025-2031 di Impresa Sociale Girasole.

Promosso da Consorzio Consolida e Impresa Sociale Girasole, con il supporto di CGM – Consorzio Gino Mattarelli, Entopan e Harmonic Innovation Group, Girasole 5.0 punta a costruire una comunità del welfare digitale in cui la tecnologia migliori l’organizzazione e l’accessibilità dei servizi senza perdere di vista le persone. Il progetto si ispira al principio dell’innovazione armonica, che mette in relazione tecnologia, organizzazione, società e territorio.

L’obiettivo è fare di Lecco un laboratorio di Digital Welfare Community, capace di coniugare efficienza, equità e attenzione alle relazioni. Un percorso che si inserisce nell’esperienza di Impresa Sociale Girasole, nata dalla collaborazione tra pubblico e privato sociale nell’ambito del welfare territoriale.

Il digitale deve partire dai bisogni

Ad aprire i lavori è stato il sindaco di Lecco Filippo Boscagli, che ha richiamato l’importanza di una rete sociale solida e della collaborazione tra amministrazioni e privato sociale.

“Il tema sociale è un’assoluta priorità, e lo abbiamo visto anche in questi giorni: davanti alla paura dei ragazzi serve una rete di adulti solida, capace di accompagnarli. Tutto ciò che aiuta a costruire comunità, anche rendendo più efficienti i processi, a partire da un unico fascicolo per la stessa situazione, serve a tutti. Il nostro sistema si è costruito in trent’anni con coerenza, grazie a un dialogo continuo tra amministrazioni di colori diversi e privato sociale”, ha affermato.

Per Lorenzo Guerra, vicepresidente di Impresa Sociale Girasole, la partecipazione del sindaco testimonia che accompagnare la trasformazione digitale del welfare “è una scelta di visione, una scelta anche politica, non solo tecnica”.

Il punto di partenza, ha spiegato, è capire come rendere gli strumenti digitali funzionali al lavoro dei servizi. La mappatura realizzata durante il primo anno, attraverso oltre 800 questionari e 40 interviste, ha restituito una rete che riconosce il valore del digitale, ma che utilizza molti dati per la rendicontazione e meno per valutare i risultati e riprogettare gli interventi. Sono inoltre ancora limitate le tecnologie pensate direttamente per i beneficiari.

Da qui la scelta di passare alla sperimentazione in contesti concreti, anche di piccole dimensioni, all’interno dei servizi. “Continueremo a pensare mentre agiamo, a correggere la rotta e a imparare dagli errori”, ha detto Guerra.

Sperimentare, valutare e correggere

Il valore delle sperimentazioni è stato sottolineato anche da Antonio Viscomi, dell’Università Magna Graecia di Catanzaro ed Entopan. In un sistema complesso, ha osservato, gli effetti dell’innovazione non possono essere controllati interamente in anticipo: è necessario creare le condizioni per provare le soluzioni, valutarle e modificarle, oppure interromperle quando non producono i risultati attesi.

La strada indicata è quindi quella di sperimentazioni circoscritte, reversibili e valutabili, accompagnate da occasioni di apprendimento collettivo. In questo quadro si inseriscono il Gruppo del Pensiero e la comunità dei changemaker di Girasole 5.0.

“Il bene che producete non è un prodotto, è una relazione. La tecnologia non sostituisce la comunità e la rete: deve essere al loro servizio. Ciò che si governa non è l’innovazione in sé, ma la qualità delle relazioni e l’impatto che produce sulle persone”, è stato il richiamo rivolto ai partecipanti.

Un’esperienza concreta è stata presentata da Davide Vighi, direttore della Comunità Sociale Cremasca. A Crema è in uso dal 2009 una cartella sociale informatizzata che l’Ambito di Lecco si appresta ad adottare. Sviluppato insieme agli assistenti sociali, il sistema collega oggi 48 Comuni, cooperative accreditate e residenze sanitarie assistenziali, consentendo anche la trasmissione diretta di alcuni dati ad ATS e Regione.

Vighi ha evidenziato il tempo che gli operatori, soprattutto nei piccoli Comuni, devono dedicare alla compilazione delle banche dati, ribadendo che la digitalizzazione dovrebbe contribuire a ridurre gli adempimenti e a sostenere il lavoro professionale. La decisione, ha sottolineato, deve rimanere in capo all’operatore: il digitale può diventare uno strumento per custodire e rafforzare le relazioni, non per sostituirle.

Tre tavoli di lavoro per il welfare lecchese

Nella seconda parte del workshop, i partecipanti si sono divisi in tre gruppi per affrontare altrettante sfide individuate dal Piano strategico, partendo dagli strumenti e dalle esperienze già presenti nelle organizzazioni.

Il primo tavolo ha lavorato sul passaggio dalla cartella sociale al dato utile: raccogliere le informazioni una sola volta e renderle disponibili per più servizi, così da favorire l’analisi e sostenere le decisioni. L’obiettivo è evitare duplicazioni e utilizzare i dati anche per valutare gli interventi, non soltanto per rendicontarli.

Il secondo gruppo si è concentrato sul trasporto sociale in rete, con l’idea di mettere in relazione la domanda e l’offerta tra Comuni, associazioni e volontari, valorizzando la piattaforma già attiva.

Il terzo cantiere riguarda invece il benessere di chi lavora nei servizi. Tra le ipotesi affrontate figurano il monitoraggio del benessere degli operatori e la riduzione del carico burocratico, anche attraverso possibili applicazioni dell’intelligenza artificiale.

Dal confronto tra cooperative, Comune e associazioni sono emersi alcuni principi condivisi: non delegare il giudizio professionale all’intelligenza artificiale, evitare che cittadini e operatori restino esclusi, partire dai bisogni prima di scegliere le tecnologie e riconoscere che dietro ogni schermo c’è una persona. Il digitale, in questa prospettiva, deve diventare anche un’occasione di crescita e apprendimento per tutta la rete.

I tre tavoli avvieranno ora percorsi di lavoro che proseguiranno con la comunità dei changemaker, con l’obiettivo di sviluppare soluzioni concrete, sperimentarne l’efficacia e correggerle sulla base dei risultati.

Girasole 5.0 nasce nell’ambito del piano formativo “Digital Mindset e strategie cooperative per l’innovazione dei servizi di welfare territoriale”, finanziato da Fon.Coop attraverso l’Avviso 61. Il principio che accompagna il percorso resta quello richiamato durante il workshop: la tecnologia è uno strumento per migliorare i servizi, ma il valore del welfare continua a misurarsi soprattutto nella qualità delle relazioni e nella capacità di rispondere ai bisogni delle persone.