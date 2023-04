Gruppo Farmacie Confcommercio Lecco: Riva confermato presidente

L’assemblea si è svolta mercoledì 12 aprile

Del Consiglio fanno parte anche Paolo Gerosa e Massimo Mauri

LECCO – Alberto Riva, titolare della Farmacia Provasi di Lecco, è stato confermato alla presidenza del Gruppo Farmacie di Confcommercio Lecco.

L’assemblea della categoria, svoltasi mercoledì 12 aprile presso la sede di Confcommercio Lecco in piazza Garibaldi a 4 a Lecco, ha visto l’elezione all’unanimità del presidente uscente Alberto Riva.

Insieme a lui sono stati eletti nel Consiglio – che resterà in carica per il quinquennio 2023-2028 – Paolo Gerosa, titolare della Farmacia Castello di Lecco e Massimo Mauri, titolare della Farmacia di Cernusco Lombardone Sas di Mauri Elena e C.; anche Gerosa e Mauri (che rappresenta una new entry nel direttivo di categoria) sono stati eletti all’unanimità.

All’assemblea ha preso parte anche il direttore di Confcommercio Lecco, Alberto Riva.