Harry Potter entra in cucina: a Lecco il corso per piccoli chef di Confcommercio

Quattro appuntamenti dal 15 ottobre al 5 novembre per bambini dai 4 ai 10 anni

Iscrizioni entro lunedì 5 ottobre

LECCO – Cucinare, imparare a conoscere gli ingredienti e divertirsi tra ricette e fantasia. È l’obiettivo di “Piccoli chef in cucina”, il percorso formativo promosso dal Cat Unione Lecco, società di formazione e consulenza di Confcommercio Lecco, in collaborazione con Mamma Ciccia di Mandello del Lario.

L’iniziativa, proposta ormai da diversi anni, è rivolta ai bambini dai 4 ai 10 anni e punta ad avvicinarli al mondo della cucina in modo pratico e ludico. Attraverso i cinque sensi, i piccoli partecipanti potranno prendere confidenza con gli ingredienti freschi e con la preparazione di piatti gustosi, acquisendo anche alcune nozioni e comportamenti fondamentali per muoversi in sicurezza in cucina.

La nuova edizione avrà un tema particolarmente legato alla fantasia: “La cucina di Harry Potter”. Il corso si svilupperà nell’arco di quattro giovedì consecutivi, dalle 16.30 alle 18, nel laboratorio di cucina di Confcommercio Lecco, in piazza Garibaldi 4.

Gli appuntamenti sono fissati per il 15, 22 e 29 ottobre e 5 novembre. A guidare i bambini sarà la docente Silvia Nessi, che li accompagnerà nella preparazione di piatti ispirati alla saga fantasy del maghetto di Hogwarts.

Non sarà soltanto un’esperienza da vivere durante il corso. Al termine di ogni incontro, infatti, i bambini potranno portare a casa le proprie creazioni culinarie insieme a un libretto contenente le ricette preparate, così da poterle riproporre anche in famiglia.

Le iscrizioni devono essere effettuate entro lunedì 5 ottobre. Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare l’Ufficio Formazione di Confcommercio Lecco all’indirizzo formazione@ascom.lecco.it oppure al numero 0341/356911.