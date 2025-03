HR Community: un percorso che guarda alle relazioni industriali in modo innovativo

Il via ufficiale il 19 marzo. Numerose le imprese di Confindustria Lecco Sondrio aderenti

Condividere riflessioni e progetti sulle moderne relazioni industriali e sui rapporti interni delle imprese

LECCO – Kick off nella giornata del 19 marzo per la HR Community di Confindustria Lecco e Sondrio, un gruppo di lavoro al quale partecipano numerose imprese associate attente alle trasformazioni in atto nell’ambito delle relazioni industriali. Obiettivo, condividere best practice e costruire modelli e linee guida, a disposizione di tutte le aziende che guardano a una moderna gestione delle relazioni interne e del coinvolgimento dei collaboratori nel rapporto con l’impresa.

Nel suo saluto, il Presidente di Confindustria Lecco e Sondrio Marco Campanari ha sottolineato: “Tengo particolarmente al tema delle relazioni interne, questione centrale nel programma del mio mandato alla presidenza, così come lo è tradizionalmente nell’attività dell’associazione. Il rapporto con i nostri collaboratori è evidentemente di fondamentale importanza, tanto più in questi tempi di grandi mutamenti che vedono convivere nelle aziende generazioni e provenienze geografiche e culturali diverse. Queste differenze riflettono un mondo in evoluzione che richiede attenzione, soprattutto per i giovani e giovanissimi, generazioni che devono essere ascoltate e comprese, guardando alla conciliazione dei loro obiettivi di vita con gli obiettivi dell’impresa”.

“Con la nostra HR Community – ha detto il Consigliere di Confindustria Lecco e Sondrio con delega alle Relazioni Industriali, Aristide Stucchi – diamo il via ad un percorso strutturato che guarda alle relazioni industriali in modo innovativo, integrando in questo ambito un approccio alla gestione dei rapporti con le persone nelle imprese evoluto, sinergico rispetto alle strategie e agli obiettivi aziendali. Il contesto sociale sta cambiando e soprattutto le nuove generazioni chiedono un rapporto di dialogo diverso e diretto: la HR Community, un gruppo di lavoro dinamico e composto dalle aziende più attente alla trasformazione, ha come obiettivo quello di costruire modelli e linee guida a disposizione di tutte le aziende che stanno affrontando questo passaggio, in modo funzionale alla crescita delle competenze e allo sviluppo delle aziende”.

È intervenuto il responsabile dell’Area Relazioni Industriali di Confindustria Lecco e Sondrio, Fabio Usuelli, affrontando il tema della cultura e dei valori aziendali, che determinano e indirizzano la strategia aziendale, declinata nel purpose, nella vision e nella mission, elementi fondamentali che devono essere ben definiti e coinvolgere tutte le risorse presenti in azienda per contribuire a generare il valore distintivo e caratterizzante dell’organizzazione nei rapporti interni e con gli stakeholder esterni. La collega d’Area Mariagrazia Viganò ha invece illustrato l’importanza della leadership nello sviluppare un senso di appartenenza, condivisione e realizzazione degli obiettivi aziendali da parte delle risorse umane.

Molto apprezzato l’intervento di Antonio Simeone, People e Culture Director dell’azienda associata Wagner di Valmadrera, che ha ripercorso le principali tappe che hanno portato ad introdurre un percorso innovativo di gestione delle risorse umane basato sulla condivisione dei valori e degli obiettivi aziendali.