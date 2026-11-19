Premana è la prima realtà lombarda a superare la fase nazionale: ora il percorso prosegue a livello europeo

Mauro Piazza: “Un’eccellenza lecchese da tutelare e valorizzare”

PREMANA – Un passo importante verso il riconoscimento dell’Indicazione Geografica Protetta (IGP) per i coltelli di Premana. La candidatura presentata dal Consorzio Premax ha superato positivamente la fase nazionale dell’iter, ottenendo il via libera del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Ora la procedura proseguirà a livello europeo, dove la richiesta sarà sottoposta a un’ulteriore valutazione.

Premana è la prima realtà lombarda ad aver raggiunto questo risultato e rientra tra le nove candidature che, a livello nazionale, hanno ottenuto un esito favorevole. Un traguardo significativo per il territorio lecchese e per una tradizione artigiana conosciuta in Italia e nel mondo.

Il risultato è stato al centro dell’incontro “Il saper fare artigiano e il riconoscimento dell’IGP: i coltelli e le forbici di Premana”, che si è svolto questa mattina alla Casa del Made in Italy di Milano, alla presenza del ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso.

A rappresentare Regione Lombardia è stato il sottosegretario alla Presidenza con delega all’Autonomia e ai Rapporti con il Consiglio regionale, Mauro Piazza, che ha portato i saluti del presidente Attilio Fontana. Presenti anche la presidente della Provincia di Lecco, Alessandra Hofmann, il sindaco di Premana, Elide Codega, e Giovanni Gianola, direttore generale del Consorzio Premax.

“Premana è un esempio straordinario di come il saper fare artigiano possa diventare un elemento distintivo di un intero territorio. È una realtà produttiva solida, fatta di imprese che ogni giorno portano avanti una tradizione manifatturiera di grande valore, in un contesto montano dove fare impresa significa affrontare sfide e difficoltà aggiuntive. Per questo considero quella di Premana una vera e propria impresa eroica: un tessuto imprenditoriale che, con tenacia, professionalità e capacità di innovare, continua a creare lavoro, ricchezza e opportunità per il territorio», ha dichiarato Mauro Piazza.

“Dietro ogni coltello e ogni forbice realizzati a Premana ci sono generazioni di esperienza, competenze tramandate nel tempo e una cultura del lavoro che rappresenta un patrimonio prezioso per la Lombardia e per tutto il Paese. Il percorso verso il riconoscimento IGP significa tutelare non soltanto un prodotto, ma anche una comunità, le sue imprese e un’identità produttiva che merita di essere valorizzata e riconosciuta a livello internazionale”.

Piazza ha sottolineato anche l’importanza del riconoscimento per il futuro delle imprese locali: “Ci auguriamo che Premana possa fare da apripista per tante altre eccellenze lombarde e che il percorso possa concludersi positivamente anche a livello europeo. Il marchio IGP potrà rappresentare uno strumento importante per rafforzare la competitività delle aziende, tutelare la qualità delle produzioni e promuovere il Made in Italy nel mondo”.

Regione Lombardia aveva già espresso il proprio parere favorevole alla candidatura lo scorso 6 agosto, riconoscendo il forte legame tra la produzione degli articoli da taglio e il territorio premanese, oltre al valore di una tradizione manifatturiera tramandata da generazioni.

All’incontro hanno partecipato anche gli studenti degli istituti LABOR di Milano, Martin Luther King di Muggiò e Carlo Porta di Milano. Un’occasione di confronto tra scuola e mondo produttivo, per avvicinare i giovani alla cultura del lavoro artigiano e alle competenze manifatturiere.

Il possibile riconoscimento IGP rappresenterebbe un’opportunità importante per le imprese di Premana, rafforzando la tutela dei prodotti, la loro riconoscibilità sui mercati internazionali e il legame con il territorio d’origine. Un risultato che potrebbe dare nuovo slancio a una tradizione manifatturiera che continua a essere motivo di orgoglio per la provincia di Lecco e per l’intera.