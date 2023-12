I Giovani Dottori Commercialisti di Lecco hanno festeggiato i primi 30 anni

L’UDGCEC ha celebrato con un convegno il trentennale dell’associazione

Presso il Politecnico di Milano l’evento dal titolo “Sfida per il Territorio: puntare sulle sinergie per creare valore”

LECCO – Si è tenuto Venerdì 1° dicembre presso l’Aula Magna del Politecnico di Milano, Polo territoriale di Lecco, il Convegno ‘Sfida per il Territorio: puntare sulle sinergie per creare valore’ organizzato dall’Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Lecco per festeggiare i primi 30 anni di storia.

I lavori sono stati introdotti da Katia Selva, Presidente UGDCEC Lecco, che ha poi lasciato spazio ai saluti dei rappresentati delle istituzioni che hanno patrocinato l’evento: Marco Barassi Presidente ODCEC Lecco, Antonio Rocca Presidente A.L.P.L. Lecco, Vico Valassi Presidente UniverLecco, Stefania Serina, Consigliere Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, Sara Pelucchi, Segretaria Fondazione Centro Studi UNGDCEC, Mauro Gattinoni Sindaco di Lecco e Mauro Piazza Sottosegretario Autonomia e Rapporti con il Consiglio Regionale Regione Lombardia. Al convegno hanno preso parte professionisti, istituzioni, imprese e il mondo accademico con lo scopo di confrontarsi per mettere in sinergia progetti per il futuro, anche alla luce delle recenti direttive europee in tema di business sostenibile.

In programma per la giornata due tavole rotonde. La prima moderata dalla Presidente ha affrontato i temi relativi a ‘Il rapporto con il territorio tra responsabilità ed opportunità: la collaborazione come strumento di creazione di valore condiviso’. A portare la loro esperienza diretta Stefano Ratti Direttivo UGDCEC Lecco, Sara Agostoni Chief Sustainability Officer ICAM Spa, Andrea Cappoli HR Manager Colombo Costruzioni Spa e Marco Galimberti Presidente Camera di Commercio di Como Lecco.

Il secondo dibattito dal titolo ‘Realizzare progetti in sinergia tra le parti: il ruolo dei professionisti, delle imprese, dell’Università per dare valore alla ricerca e all’innovazione sostenibile. Focus su Società Benefit, Finanza agevolata e Start Up’, è stato moderato da Marta Negri del Direttivo UGDCEC Lecco e ha visto gli interventi di Mauro Del Barba Presidente Assobenefit, Sara Pelucchi Vice Presidente ODCEC Lecco, Presidente Probiviri UGDCEC Lecco, Segretaria Fond. Centro Studi UNGDCEC, Francesco Puccio Dottore Commercialista in Lecco, e infine di Marco Tarabini Coordinatore Scientifico JRC MATT -Metal And Transformation Techologies- Politecnico di Milano.

Soddisfazione da parte del Comitato Organizzatore per l’importanza dei relatori coinvolti all’evento e per la partecipazione riscontrata dalla platea. Soddisfazione anche per gli obiettivi raggiunti, dal meeting sono scaturiti spunti e idee interessanti per l’efficientamento delle attività economiche attraverso approcci sinergici e condivisi nel sistema-Lecco che consentono di creare valore a beneficio di tutti gli operatori, proposte che verranno sviluppate nei prossimi mesi.

I festeggiamenti per il trentesimo dell’UDGCEC sono proseguiti con una cena e un momento conviviale presso il ristorante Lisander di Malgrate. Alla serata hanno preso parte anche i fondatori, past president e unionisti lombardi per ripercorrere i momenti salienti dell’eccellente percorso dell’Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Lecco, che oggi rappresenta una preziosa realtà per i giovani che si affacciano al mondo della Professione del Dottore Commercialista o dell’Esperto Contabile.

Non è mancato durante la serata un momento benefico: grazie agli sponsor si è svolta un’asta il cui ricavato sarà devoluto al comitato MLV per il progetto sport therapy.