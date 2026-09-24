I Giovani Imprenditori di Confindustria Lecco e Sondrio in assemblea a Villa Monastero

L’appuntamento annuale è in programma martedì 29 settembre a Varenna

L’evento quest’anno prende il titolo di Magneti, fil rouge che collega tutti gli interventi di un programma articolato

LECCO – Martedì 29 settembre – a partire dalle ore 16 – il Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Lecco e Sondrio si riunisce a Varenna per l’Assemblea Annuale, organizzata con i Giovani Imprenditori di Confindustria Como.

È la nona edizione che Villa Monastero ospita nelle sue sale l’evento che quest’anno prende il titolo di Magneti, fil rouge che collega tutti gli interventi di un programma articolato. L’evento è organizzato con il supporto di BPER Banca.

Evidenzia il Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Lecco e Sondrio, Alessandro Goretti: “L’occasione offerta dalla nostra Assemblea non è tanto quella di proporre un consuntivo degli ultimi dodici mesi, quanto l’opportunità per riconoscere l’eredità che ci arriva dal passato e che oggi stiamo portando avanti: un lavoro costruito nel tempo da chi ci ha preceduto, di cui ci sentiamo custodi e continuatori. In questa prospettiva si inserisce il business trip, un’iniziativa che non si esaurisce nei giorni in cui si svolge e porta con sé ragionamenti, collaborazioni e relazioni che si sviluppano nel tempo. Ed è proprio l’appuntamento di Varenna che lo testimonia, così come conferma quanto sia importante uscire dal perimetro del nostro territorio. Confrontarsi con altre realtà ci aiuta anche a capire il punto di vista sull’attrattività: come la esercitano, quali similitudini ci accomunano e abbiamo con loro e dove invece emergono le differenze? È lo sguardo esterno che ci permette di conoscerci meglio e di crescere. L’appuntamento di Varenna, infine, sa mettere in evidenza la nostra capacità di costruire relazioni e un ringraziamento di cuore va a tutti gli ospiti che interverranno sul palco, a partire dal Presidente dell’Associazione, Marco Campanari, che ci ha sempre convintamente sostenuti, e dalla Presidente nazionale dei Giovani Imprenditori, Maria Anghileri“.

“Magneti è una parola che racchiude bene una sfida che riguarda tanto il nostro territorio quanto le nostre imprese: quella di essere sempre più attrattivi – afferma Mauro Baietti, Presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria Como. Per continuare a crescere e progredire abbiamo bisogno di attrarre persone, competenze, talenti e nuove energie. I giovani, in particolare, sono per me una risorsa fondamentale: dobbiamo essere capaci di offrire loro opportunità e prospettive, perché possano scegliere il nostro territorio per costruire il proprio futuro. Per essere attrattivi dobbiamo prima di tutto continuare a migliorarci, avere la capacità di guardare oltre il nostro perimetro e allargare i nostri orizzonti, confrontandoci con realtà, esperienze e punti di vista diversi. È proprio questo confronto che ci permette di capire dove possiamo evolvere e fare meglio. Ringrazio Alessandro Goretti per aver condiviso con noi questa importante occasione di confronto”.

Dopo i saluti delle Istituzioni, aprirà i lavori l’intervento del Presidente di Confindustria Lecco e Sondrio, Marco Campanari, sul tema Lake Como Venture Lab: attrarre Start Up sul territorio. Seguirà un confronto fra Giovani Imprenditori con Alessandro Goretti, Presidente GGI Confindustria Lecco e Sondrio, Mauro Baietti, Presidente GGI Confindustria Como, e Stefano Rossi, Presidente Comitato GI Confindustria Lombardia. La Regione e l’attrattività sarà il tema dell’intervento di Massimo Sertori, Assessore agli Enti locali, Montagna, Risorse energetiche, Utilizzo risorsa idrica Regione Lombardia. A parlare di Capitali e nuove imprese saranno Marco Mandelli, Chief Corporate & Investment Banking Officer di BPER Banca, e Ilaria Pigazzini, Head of Arcan Business TXT Quence. Il panel Esperienze a confronto vedrà la partecipazione di Maria Anghileri Presidente Giovani Imprenditori Confindustria, e Marta Raventós Moix, Presidente Cecot Joves Barcelona. Interverranno poi sul tema Il punto di vista dell’azienda Andrea Appiani, HR Director MSA SpA, e Giacomo Sangalli, MSA SpA. L’intervento conclusivo sarà del Presidente GGI Confindustria Lecco e Sondrio, Alessandro Goretti. A moderare i lavori la giornalista Alice Brivio“.